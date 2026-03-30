heeft maandagavond zijn visitekaartje afgegeven bij Frankrijk Onder 21. De middenvelder annex aanvaller van NEC maakte de openingstreffer tegen de leeftijdsgenoten van IJsland Onder 21, en deed dat op knappe wijze. Enkele media vergelijken hem zelfs met Dennis Bergkamp, maar dat gaat volgens Franse voetbalfans een brug te ver.

NEC pikte Lebreton afgelopen zomer op bij Caen, voor zo’n 1,3 miljoen euro. De Fransman is inmiddels niet meer weg te denken uit de succesformatie van de Nijmegenaren. De 21-jarige maakte maandag zijn debuut voor het hoogste jeugdelftal van Frankrijk, nadat hij al eerder uitkwam voor de Onder 20-lichting.

In het EK-kwalificatieduel drukte Lebreton direct zijn stempel. En hoe: de NEC’er nam een voorzet van Dehmaine Tabibou fraai aan en rondde vervolgens prima af voor de 1-0. Zijn aanname gaat momenteel hard rond op X. De naam van Dennis Bergkamp wordt zelfs in één adem genoemd, maar dit gaat volgens Franse voetbalfans te ver. Dat blijkt zodra de Franse tweets worden vertaald naar het Nederlands.

Ook Nederlanders reageren onder het fragment van Lebreton. De speler wordt volgens hen mogelijk de volgende speler die voor miljoenen euro’s uit De Goffert vertrekt. De Fransman maakte vijf doelpunten in twintig duels voor NEC.