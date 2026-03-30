Live voetbal 1

Franse voetbalfans keuren vergelijking tussen Bergkamp en Lebreton massaal af

30 maart 2026, 23:17
Sami Ouaissa en Noé Lebreton van NEC
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Noé Lebreton heeft maandagavond zijn visitekaartje afgegeven bij Frankrijk Onder 21. De middenvelder annex aanvaller van NEC maakte de openingstreffer tegen de leeftijdsgenoten van IJsland Onder 21, en deed dat op knappe wijze. Enkele media vergelijken hem zelfs met Dennis Bergkamp, maar dat gaat volgens Franse voetbalfans een brug te ver.

NEC pikte Lebreton afgelopen zomer op bij Caen, voor zo’n 1,3 miljoen euro. De Fransman is inmiddels niet meer weg te denken uit de succesformatie van de Nijmegenaren. De 21-jarige maakte maandag zijn debuut voor het hoogste jeugdelftal van Frankrijk, nadat hij al eerder uitkwam voor de Onder 20-lichting.

Artikel gaat verder onder video

In het EK-kwalificatieduel drukte Lebreton direct zijn stempel. En hoe: de NEC’er nam een voorzet van Dehmaine Tabibou fraai aan en rondde vervolgens prima af voor de 1-0. Zijn aanname gaat momenteel hard rond op X. De naam van Dennis Bergkamp wordt zelfs in één adem genoemd, maar dit gaat volgens Franse voetbalfans te ver. Dat blijkt zodra de Franse tweets worden vertaald naar het Nederlands.

Ook Nederlanders reageren onder het fragment van Lebreton. De speler wordt volgens hen mogelijk de volgende speler die voor miljoenen euro’s uit De Goffert vertrekt. De Fransman maakte vijf doelpunten in twintig duels voor NEC.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van kanshebbers Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • zo 29 maart, 18:05
  • 29 mrt. 18:05
  • 5
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Noé Lebreton

Noé Lebreton
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (22 apr. 2004)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
16
3
2025/2026
Caen
1
0
2024/2025
Caen II
0
0
2024/2025
Caen
32
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws