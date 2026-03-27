Bondscoach Ronald Koeman geeft tekst en uitleg bij de opvallende positie van in de opstelling van het Nederlands elftal, dat vrijdagavond in Amsterdam oefent tegen Noorwegen. De multifunctionele speler van Juventus start op papier als rechtsbuiten.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd veelvuldig gespeculeerd over de invulling van de drie aanvallende posities, zeker nu Memphis Depay vanwege een blessure ontbreekt in de spits. Koeman opteert uiteindelijk voor Donyell Malen in de punt van de aanval. Hij wordt vanaf links geflankeerd door Cody Gakpo en op rechts staat Koopmeiners dus opgesteld. De oud-speler van AZ en Atalanta heeft de laatste jaren zo'n beetje overal gespeeld - van centraal achterin tot 'op 10', maar nog nooit op deze positie in het Nederlands elftal.

Koeman meldt zich voor de aftrap bij de NOS en krijgt van verslaggever Jeroen Stekelenburg de vraag waarom hij Koopmeiners rechts voorin heeft geposteerd. "We willen hem aan de binnenkant hebben", legt de bondscoach uit. "Dat betekent natuurlijk dat Denzel (Dumfries, red.) hoger gaat spelen. We gaan met drie man opbouwen." Koopmeiners is belangrijk voor het elftal omdat zijn goede traptechniek een extra wapen vormt bij standaardsituaties, vertelt Koeman vervolgens. "En daar heeft hij ook altijd gespeeld bij Atalanta, dus het is niet een vreemde positie. Maar het zou kunnen dat het opvallend is", aldus de bondscoach.

'Dan maar met de billen bloot'

Op het middenveld ruimt Koeman bovendien direct een basisplaats in voor Kees Smit, de AZ-middenvelder die deze interlandperiode voor het eerst bij de selectie is gehaald. "Wat ik van hem gezien heb, ben ik benieuwd in een wedstrijd", legt Koeman uit. "Het is niet zo dat je het op basis van één wedstrijd kunt zeggen, het blijft een jonge speler. Een talent. Maar, ja: dan maar met de billen bloot." Smit neemt zowel de positie als de rol van de geblesseerde Frenkie de Jong in het elftal over, zo bevestigt Koeman. Smit draagt dan ook niet geheel toevallig het 'vaste' rugnummer van de Barcelona-speler: 21.

Brobbey in de spits tegen Ecuador? 'Dat is goed mogelijk'

Malen lijkt een logische keuze in de spits. Bij zijn nieuwe club AS Roma staat hij immers ook centraal en is hij met acht goals in zijn eerste twaalf wedstrijden uitstekend op dreef. "Hij staat nu in de spits, betekent dat automatisch dat Brobbey de tweede wedstrijd (tegen Ecuador, red.) speelt?", vraagt Stekelenburg aan Koeman. "Nou, dat is niet definitief. Maar dat is goed mogelijk", houdt de bondscoach zich enigszins op de vlakte.