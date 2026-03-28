Senegal speelt zaterdag om 17.00 uur in Parijs een oefenwedstrijd tegen Peru. Het Afrikaanse land wil rondom dat duel de Afrika Cup-trofee tonen. Omdat de Afrikaanse voetbalbond CAF anderhalve week geleden besloot dat Marokko toch de winnaar is van het toernooi, dreigt dat land nu met een rechtszaak als Senegal gehuldigd wordt.

De soap rondom de Afrika Cup duurt ruim twee maanden na de finale nog altijd voort. Senegal wist het duel op het veld te winnen nadat Brahim Díaz in blessuretijd een strafschop verprutste met een panenka. Nadat de penalty werd toegekend, ging het grootste deel van de Senegalese ploeg naar de kleedkamer, waardoor de wedstrijd ongeveer een kwartier stillag. Na een protest van Marokko besloot de CAF dat Senegal de wedstrijd heeft opgegeven door het veld te verlaten, met een reglementaire 3-0 nederlaag tot gevolg.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Marokko door de CAF dus is aangewezen als winnaar van de Afrika Cup, laat Senegal het daar niet bij zitten. De originele winnaar van het Afrikaanse toernooi heeft besloten om in beroep te gaan bij het CAS en weigert daarnaast de beker te overhandigen aan Marokko. Zaterdag speelt Senegal voor het eerst sinds de Afrika Cup-finale een interland en de bond wil de nationale ploeg rondom de oefenwedstrijd in Parijs huldigen.

Daar is Marokko het absoluut niet mee eens. Mourad Elajouti, voorzitter van de Marokkaanse advocatenorganisatie, heeft op X een waarschuwing uitgegeven aan het Stade de France en andere betrokken organisaties. Hij dreigt onder meer met een rechtszaak tegen het stadion als Senegal de Afrika Cup-trofee toont.