Memphis Depay hangt zware schorsing boven het hoofd na telefoon-incident in Brazilië

De problemen stapelen zich op voor bij Corinthians. De aanvaller viel afgelopen weekend geblesseerd uit in de kraker tegen Flamengo, maar heeft zich langs de lijn mogelijk een nog groter probleem op de hals gehaald. Volgens het Braziliaanse medium UOL hangt de Oranje-international een schorsing van maximaal zes wedstrijden boven het hoofd omdat hij op de reservebank werd gespot met een mobiele telefoon.

Het opvallende incident vond afgelopen weekend plaats. Nadat Memphis geblesseerd het veld moest verlaten, werd hij in de kleedkamer behandeld aan zijn blessure. De aanvaller wilde zijn ploeggenoten daarna echter graag steunen en besloot terug te keren naar de dug-out. Daar werd hij door de televisiecamera's betrapt terwijl hij aandachtig op zijn smartphone zat te kijken. Officials langs de lijn grepen direct in en spraken de Nederlander aan, die het apparaat vervolgens snel wegstopte.

Aanklacht vanuit de Braziliaanse bond

In het Braziliaanse profvoetbal gelden zeer strenge regels rondom communicatieapparatuur op de bank, vooral om illegale beïnvloeding of gokpraktijken te voorkomen. De actie van Memphis krijgt dan ook een flink juridisch staartje. De sportrechtbank (STJD) is inmiddels officieel in actie gekomen en heeft de aanvaller aangeklaagd voor het gebruik van een mobiele telefoon op de reservebank. De zaak is inmiddels aangekaart bij het Openbaar Ministerie van de Hoge Raad voor Sportzaken. Op basis van artikel 258 van de Braziliaanse Code voor Sportrecht riskeert Memphis nu een boete en een schorsing van één tot maar liefst zes officiële wedstrijden.

Memphis verdedigt zich op X

Memphis zelf was zich na de wedstrijd van geen kwaad bewust en reageerde via X op de ontstane ophef in Zuid-Amerika. Hij benadrukte dat hij geenszins de intentie had om de regels te breken. "Even ter verduidelijking: dat was puur bedoeld om te communiceren met de medische staf in Nederland. Ik koos ervoor buiten te zijn om mijn team te steunen, terwijl ik met mijn blessure ook in de kleedkamer had kunnen blijven.”