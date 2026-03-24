Ronald Koeman heeft er na zijn terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal voor gezorgd dat het boycot van de verslaggevers van Veronica Inside door de spelersgroep werd beëindigd. Dat vertelt Noa Vahle in HNM De Podcast.

In de zomer van 2020 besloten de spelers van het Nederlands elftal om de verslaggevers van Veronica Inside (tegenwoordig Vandaag Inside) te boycotten. Johan Derksen had bij het zien van een afbeelding van zwarte piet namelijk de opmerking gemaakt dat het ook zomaar rapper Akwasi had kunnen zijn. Dat was voor de spelers van het Nederlands elftal de druppel, waarna ze niet meer in gesprek wilden met verslaggevers van het programma. Koeman was toen bondscoach en liet weten achter de beslissing te staan.

“Ik kon toen eigenlijk geen vragen meer stellen, dat was heel raar”, zo geeft Hélène Hendriks aan. Ze mocht op een persconferentie wel vragen stellen aan de bondscoach. “Maar dan kreeg je het rare geval dat bijvoorbeeld Frenkie de Jong ernaast zat en dan kon ik wel een vraag aan de bondscoach stellen, maar niet aan Frenkie.” Hendriks geeft aan dat ze hier niet altijd aan dacht. “Dan stelde ik wel een vraag en werd ik op mijn vingers getikt waar iedereen bij zat. Het waren hele normale vragen, niet zuigend of zoiets.” De presentatrice benadrukt dat dat voor de spelers ook niet het probleem was, maar het issue was dat het daarna dan in Veronica Inside werd besproken.

In aanloop naar het WK van eind 2022 in Qatar besloot Hendriks te stoppen als Oranje-watcher voor VI en nam Vahle dat van haar over. “Toen stond het boycot nog en ik heb daar geen een speler een vraag mogen stellen”, geeft ze aan. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal wilde wel vragen beantwoorden op persconferenties, maar weigerde een-op-een interviews.

Nadat Van Gaal stopte als bondscoach en Koeman terugkeerde bij Oranje, kwam daar pas verandering in. Bij zijn presentatie kreeg Vahle namens SBS6 de mogelijkheid om de huidige keuzeheer een-op-een te interviewen. “Dus ik eindig dat interview door te zeggen: ‘Goh, wij spreken al twee jaar geen speler van het Nederlands elftal, maar jij wil nu wel een interview aangaan. Hoe zit dat?’ Toen zei hij: ‘Wacht maar, ik ga dat bespreken met die jongens’. Hij heeft dat toen opgebracht, is met die jongens in gesprek gegaan en toen hebben die gasten gezegd: streep eronder en we gaan het weer doen.”