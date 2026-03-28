Het experiment van Ronald Koeman om met in de punt van de aanval te spelen bij Oranje is niet geslaagd, zo stelt Valentijn Driessen in een video van De Telegraaf. De aanvaller van AS Roma trekt volgens de verslaggever te veel weg uit de spits, waardoor het Oranje aan een aanspeelpunt ontbeerde.

Malen is de afgelopen weken uitstekend in vorm bij AS Roma, waar hij tot dusver altijd als spits speelde. In Oranje kwam hij de laatste interlands steevast vanaf rechts, maar tegen Noorwegen (2-1 winst) wilde Koeman hem in de punt van de aanval aan het werk zien. “Ik vond het niet zo’n geslaagd experiment, moet ik eerlijk zeggen”, begint Driessen. “Dat komt ook omdat je denkt dat een spits van het Nederlands elftal aanspeelbaar moet zijn, de bal moet vasthouden, anderen beter moet laten voetballen en zelf scoort.”

Volgens Driessen is Memphis Depay, die momenteel kampt met een blessure, daar beter in dan Malen. “Malen vind ik een grillige speler die af en toe heel gevaarlijk kan zijn en zijn kansen krijgt, ook vandaag. Maar het scoren lukte dan niet en dan blijft er eigenlijk niet zo veel van over”, is de verslaggever hard. “Dan zie je toch liever iemand als Depay, die gewoon in de spits blijft en je kunt aanspelen zonder dat hij de bal verliest. Dan kunnen middenvelders bijsluiten en krijg je meer Nederlands voetbal dan met Malen.” Een systeem met de spits van Roma is volgens Driessen meer gericht op countervoetbal.

Driessen verwacht dat Koeman dinsdag tegen Ecuador kiest voor een voorhoede met Brian Brobbey. “Koeman heeft min of meer aangegeven dat hij ze allebei wil zien. Als je ze echt wil zien, laat je ze in de basis starten. Maar ik denk dat Brobbey beter bij het Nederlandse voetbal past dan Malen.”