Live voetbal 1

‘Koeman ziet experiment met Malen mislukken’

28 maart 2026, 12:59
Ronald Koeman
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het experiment van Ronald Koeman om met Donyell Malen in de punt van de aanval te spelen bij Oranje is niet geslaagd, zo stelt Valentijn Driessen in een video van De Telegraaf. De aanvaller van AS Roma trekt volgens de verslaggever te veel weg uit de spits, waardoor het Oranje aan een aanspeelpunt ontbeerde.

Malen is de afgelopen weken uitstekend in vorm bij AS Roma, waar hij tot dusver altijd als spits speelde. In Oranje kwam hij de laatste interlands steevast vanaf rechts, maar tegen Noorwegen (2-1 winst) wilde Koeman hem in de punt van de aanval aan het werk zien. “Ik vond het niet zo’n geslaagd experiment, moet ik eerlijk zeggen”, begint Driessen. “Dat komt ook omdat je denkt dat een spits van het Nederlands elftal aanspeelbaar moet zijn, de bal moet vasthouden, anderen beter moet laten voetballen en zelf scoort.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen is Memphis Depay, die momenteel kampt met een blessure, daar beter in dan Malen. “Malen vind ik een grillige speler die af en toe heel gevaarlijk kan zijn en zijn kansen krijgt, ook vandaag. Maar het scoren lukte dan niet en dan blijft er eigenlijk niet zo veel van over”, is de verslaggever hard. “Dan zie je toch liever iemand als Depay, die gewoon in de spits blijft en je kunt aanspelen zonder dat hij de bal verliest. Dan kunnen middenvelders bijsluiten en krijg je meer Nederlands voetbal dan met Malen.” Een systeem met de spits van Roma is volgens Driessen meer gericht op countervoetbal.

Driessen verwacht dat Koeman dinsdag tegen Ecuador kiest voor een voorhoede met Brian Brobbey. “Koeman heeft min of meer aangegeven dat hij ze allebei wil zien. Als je ze echt wil zien, laat je ze in de basis starten. Maar ik denk dat Brobbey beter bij het Nederlandse voetbal past dan Malen.”

➡️ Meer Oranje nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
202 Reacties
52 Dagen lid
215 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Alsjeblieft zeg, Depay in de spits. Nog meer balverlies rond de 16 van de tegenstander. En dan sjokt Keizer Depay op zijn dooie akkertje terug.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Noorwegen

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws