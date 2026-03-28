Senegal viert Afrika Cup-winst tóch: rechtszaak aanstaande

In aanloop naar het vriendschappelijke duel met Peru heeft Senegal zaterdagmiddag in het Stade de France nadrukkelijk van zich laten horen. Nog voordat de bal rolde in Parijs, grepen de Afrikanen het moment aan om hun claim op de Afrika Cup kracht bij te zetten. Senegal pronkte voorafgaand aan het duel met de beker.

De Senegalese selectie verscheen op het veld met de felbegeerde beker, die eerder dit jaar onderwerp werd van een opmerkelijke machtsstrijd. In januari leek Senegal zich nog tot winnaar van het toernooi te kronen na een 1-0 zege op Marokko in een beladen finale. Die uitslag werd echter later door de Afrikaanse voetbalbond teruggedraaid. Vanwege het verlaten van het veld tijdens de chaotische eindfase werd Senegal bestraft, waarna de overwinning werd omgezet in een reglementaire 3-0 nederlaag.

Toch weigert Senegal zich neer te leggen bij die beslissing. De ploeg blijft zichzelf beschouwen als de rechtmatige kampioen en koos ervoor om die overtuiging in Parijs zichtbaar te maken. Na een optreden van de Senegalese superster Youssou N'Dour betraden aanvoerder Kalidou Coulibaly en zijn ploeggenoten het veld met de beker, waarna zij een ereronde maakten voor het aanwezige publiek.

De actie zorgde vooraf al voor spanning. Marokko had gedreigd met juridische stappen tegen het Stade de France, mocht Senegal de titel op deze manier vieren. Die waarschuwing hield de ploeg echter niet tegen.

Na de ereronde begaven Coulibaly en doelman Édouard Mendy zich naar de presidentiële loge, waar de beker werd overhandigd aan onder anderen Abdoulaye Fall, voorzitter van de Senegalese voetbalbond. Hij liet eerder al weten vastbesloten te zijn om via juridische weg te strijden voor het behoud van de titel.