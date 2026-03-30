De UEFA heeft Rode Ster Belgrado een boete van ruim 95 duizend euro opgelegd voor incidenten rond het Europa League-duel LOSC Lille van 26 februari. Fans van de Servische club zijn woedend dat een aanzienlijk deel van de boete wordt uitgeschreven voor wat zij 'de grootste en mooiste tifo van2026' noemen, zo meldt @thecasualsultra op X.

Rode Ster kwam eind februari van een koude kermis thuis. De Servische topclub had een week eerder het heenduel in de tussenronde van de Europa League met 0-1 gewonnen van Lille en was dan ook vol vertrouwen voor de return in het eigen Rajko Mitic-stadion, temeer omdat datzelfde Lille in de competitiefase van het toernooi al met 1-0 was verslagen.

De supporters ontvouwden voorafgaand aan de return een gigantische tifo-actie, waarbij een beeltenis van Jezus en Sint Simeon, een heilige in de Servisch-Orthodoxe kerk. Daaronder werd op een lang spandoek de tekst 'Moge ons geloof jullie naar de overwinning leiden' getoond. Het mocht echter niet baten: door een vroege goal van Olivier Giroud maakte Lille de nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan, in de daardoor noodzakelijke verlenging schoot Nathan Ngoy de Fransen ten koste van Rode Ster naar de volgende ronde.

De UEFA maakt via de eigen website bekend dat Rode Ster naar aanleiding van verschillende incidenten rond het duel met Lille een boete van in totaal 95.500 euro krijgt opgelegd. Zo werd er vuurwerk afgestoken (17 duizend euro), werden er objecten op het veld gegooid (10.500 euro) en werden doorgangen in het stadion geblokkeerd (28 duizend euro). Daarnaast hebben de fans zich volgens de Europese voetbalbond schuldig gemaakt aan 'het verspreiden van een boodschap die niet passend is bij een sportevenement', waardoor zij 'het voetbal en de UEFA in het bijzonder in diskrediet brengen'. Voor dat vergrijp moet de club nog eens 40 duizend euro aftikken. "Servische fans zijn woedend en noemen dit de grootste en mooiste tifo van 2026, die nu bestraft wordt als een misdaad", schrijft bovengenoemd account.