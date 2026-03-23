Arne Slot en Erik ten Hag zijn de enige Nederlandse kandidaten die Jordi Cruijff komende zomer als trainer zou willen aanstellen bij Ajax, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Mocht hij er niet in slagen een van die twee te overtuigen, gaat de technisch directeur waarschijnlijk over de grens kijken.

Afgelopen week kwam in Engeland het gerucht naar buiten dat Slot zijn eerste gesprekken zou hebben gevoerd met Ajax en dat die positief zijn verlopen. De Nederlander staat onder gigantische druk bij Liverpool, dus de kans is aanwezig dat hij komende zomer weer op de markt is. Bij Kick-off komt het gerucht ook ter sprake, waar Verweij dit niet expliciet ontkent.

“Het is een publiek geheim dat Jordi Cruijff heel erg gecharmeerd is van Erik ten Hag en Arne Slot”, begint de Ajax-volger. “Ik denk dat dat op dit moment de enige twee Nederlandse kandidaten zijn die hij ziet zitten als trainer van Ajax en dat hij anders over de grens gaat kijken.” Daarmee lijkt hij de komst van iemand als Dick Schreuder, de laatste maanden veel gelinkt aan een stap naar Amsterdam, uit te sluiten.

Verweij stelt dat ‘over de grens’ waarschijnlijk wijst op Spanje, waar Cruijff een uitgebreid netwerk heeft. “Maar dat kan ook breder worden getrokken, want hij hoeft niet per se uit Spanje te komen.” Valentijn Driessen zou het niets verbazen als Slot wordt genoemd bij Ajax, omdat Marc Overmars hem in het verleden ook al op zijn lijstje had staan.