Scheidsrechter Rob Dieperink moet het ontgelden bij Willem II, dat zaterdag op eigen veld ten onder ging tegen De Graafschap (0-2). Trainer John Stegeman van de Tilburgers beticht de arbiter van 'meten met twee maten' vanwege de eerste gele kaart van middenvelder Calvin Twigt, die uiteindelijk met rood van het veld ging.

Willem II deed zaterdagavond op eigen veld slechte zaken in de strijd om de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Tricolores hadden voorafgaand aan het duel met De Graafschap een punt meer dan de bezoekers en hadden het gat bij winst dus kunnen uitbreiden naar vier punten. De Superboeren kwamen voor rust echter op 0-1 door een bekeken schot van Chahid El Allachi in de verre hoek. Na dik een uur spelen bepaalde Jevon Simons de eindstand met een knappe volley op 0-2.

Twigt haalde het laatste fluitsignaal dus niet. De 23-jarige middenvelder, die door Willem II wordt gehuurd van Go Ahead Eagles, kreeg na een klein uur spelen zijn eerste gele kaart van de avond voor een overtreding op eigen helft. Tien minuten voor tijd ging Twigt in de middencirkel opnieuw in de fout en trok Dieperink wederom geel, waardoor de middenvelder kon gaan douchen.

Stegeman verschijnt na de wedstrijd voor de camera's van ESPN en steekt zijn irritatie over het optreden van Dieperink niet onder stoelen of banken. "Ik vond de tweede niet slim van Calvin. Ik vind, als je geel hebt moet je daar geen overtreding maken. Zo simpel is het. Maar die eerste vond ik geen gele kaart. Datzelfde gebeurt in de eerste helft, dan geeft hij geen geel. Maar Calvin wél, dat noem ik meten met twee maten." Stegeman ziet wat dat betreft een patroon: "De vorige keer was het ook al niet helemaal top, met Rob. Zelfde wedstrijd, ja (Dieperink had in september vorig jaar ook de leiding over De Graafschap - Willem II, dat duel eindigde in een 1-1 gelijkspel, red.). Rob en ik, wij zijn geen goede combinatie. Ja, hij gaf mij ook nog geel, omdat ik het niet helemaal eens was met een beslissing. Die kan hij geven, dat is geen probleem", aldus Stegeman.