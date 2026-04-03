Vice-aanvoerder is door Chelsea uit de selectie gezet, zo bevestigt trainer Liam Rosenior vrijdag. De Argentijnse middenvelder sprak zich tijdens de interlandbreak uit over een mogelijke overstap naar Real Madrid, wat hem door zijn club bepaald niet in dank wordt afgenomen.

Fernández (25) liet duidelijk doorschemeren dat hij komende zomer graag zou vertrekken bij Chelsea. De middenvelder liet weten dat hij graag in Madrid zou wonen, omdat die stad volgens hem 'vergelijkbaar is met Buenos Aires'. "Het is teleurstellend dat Enzo zich op deze manier heeft uitgesproken", wordt Rosenior geciteerd door The Guardian. "Ik heb niets slechts over hem te zeggen, maar hij heeft een lijn overschreden als het gaat over onze cultuur en waar we hier met z'n allen aan bouwen", aldus de trainer.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb Enzo een uur geleden gesproken. Met de club heb ik besloten dat hij niet beschikbaar is voor de wedstrijd van morgen en die tegen Manchester City, volgende week zondag." Chelsea staat morgen (zaterdag) in de kwartfinale van de FA Cup tegen Port Vale, dat momenteel de 24ste en laatste plaats bezet in de League One, het derde Engelse profniveau. Port Vale stuntte in de achtste finales door Premier League-club Sunderland uit het bekertoernooi te kegelen.

Fernández staat sinds de winterstop van het seizoen 2022/23 onder contract bij Chelsea. Vlak nadat de middenvelder zich met Argentinië in Qatar tot Wereldkampioen had gekroond, namen The Blues Fernández voor dik 120 miljoen euro over van het Portugese Benfica. Dit seizoen speelde de Argentijn 46 officiële wedstrijden voor Chelsea, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en zes assists. Zijn contract op Stamford Bridge loopt nog door tot medio 2032.