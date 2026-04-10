Live voetbal

Derksen begrijpt uitspraken Bergkamp niet: ‘Nooit gehoord dat hij goed functioneerde’

10 april 2026, 06:55
Dennis Bergkamp
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Johan Derksen is kritisch op de manier waarop Dennis Bergkamp zich heeft uitgelaten over Ajax. De voormalig aanvaller heeft aangegeven dat hij de Amsterdammers in het verleden heeft geholpen, maar niet meer terug wil komen. Derksen geeft bij Vandaag Inside aan dat men binnen Ajax niet per se positief was over het functioneren van Bergkamp.

Bergkamp heeft afgelopen week in 1 op 1 met Rob Jansen teruggeblikt op zijn tijd in Amsterdam, waar hij tussen 2011 en 2017 assistent-trainer was. “Ik heb een leuke periode gehad bij Ajax, waarvan ik denk: prima. De vraag is mij gesteld om te helpen, dat heb ik gedaan, waarna ik op een heel vervelende manier ben weggegaan. Dan is het klaar ook”, maakt hij duidelijk dat hij in de toekomst niet meer terug wil keren.

Artikel gaat verder onder video

In VI stelt Derksen dat Bergkamp op ‘een vreemde manier’ is vertrokken bij Ajax. “Er was wat weerstand tegen hem, maar toen ik nog bewoog in die kringen heb ik nooit gehoord dat hij goed functioneerde. Wim Jonk wel, daar was iedereen lyrisch over”, haalt de analist aan.

Bergkamp stelde in het gesprek met Jansen dat hij belangrijk was bij het doorvoeren van de ‘Fluwelen Revolutie’, maar dat herkent Derksen niet. “Dennis deed wat met de spitsen. Voor de rest zat hij op de bank en hij zei nooit wat”, aldus De Snor.

5 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws