Binnen de staf van het Nederlands elftal is onvrede ontstaan over het programma rondom het naderende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Journalist Edwin Schoon meldt bij NPO Radio 1 dat diverse stafleden het niet zien zitten om met president Donald Trump op de foto te gaan als onderdeel van het WK-programma.

Wegens politieke oorzaken voelen meerdere stafleden van Oranje weinig voor de reis naar Noord-Amerika komende zomer. "Er is onvrede in Zeist onder de staf van het Nederlands elftal, heb ik begrepen uit een betrouwbare bron", begint Schoon.

Fotomomenten met Donald Trump

Artikel gaat verder onder video

De weerstand leeft niet zozeer bij de selectiespelers, maar vooral bij de brede delegatie eromheen. De mondiale voetbalbond FIFA heeft in de aanloop naar het toernooi een gedetailleerd schema naar de deelnemende landen gestuurd, waarin diverse verplichte commerciële en ceremoniële momenten met politici zijn opgenomen.

Schoon benadrukt dat de meereizende delegatie uit zo'n vijftig personen bestaat, waaronder fysiotherapeuten en koks. "Het zijn mensen die ook gewoon een leven hebben, die nadenken en zien wat er gebeurt in Amerika en die zien dat ze op vrije dagen - FIFA heeft dat programma doorgestuurd - een paar fotomomenten hebben met Donald Trump", vertelt de auteur en documentairemaker.

Volgens hem zullen de stafleden hun ongenoegen echter niet snel in de openbaarheid brengen. "Dat vinden ze niet leuk, maar dat zullen ze niet publiekelijk uiten. Ze zien het eigenlijk niet zitten".

Rol van de Amerikaanse president

De rol van Trump rondom het eindtoernooi is aanzienlijk. De president is voorzitter van de zogeheten White House Task Force on the FIFA World Cup 2026, een speciaal orgaan dat hij vorig jaar per decreet oprichtte om de federale voorbereidingen te coördineren.

Eerder speelde hij al een prominente rol bij de officiële WK-loting in Washington D.C., waar hij de ceremonie voorzat.