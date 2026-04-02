Live voetbal

'Onrust in Oranje-staf door aanstaande fotomomenten met Donald Trump'

2 april 2026, 22:01   Bijgewerkt: 22:08
De staf van het Nederlands elftal met Patrick Lodewijks, Ruud van Nistelrooij, Wim Jonk en Ronald Koeman
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Binnen de staf van het Nederlands elftal is onvrede ontstaan over het programma rondom het naderende WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Journalist Edwin Schoon meldt bij NPO Radio 1 dat diverse stafleden het niet zien zitten om met president Donald Trump op de foto te gaan als onderdeel van het WK-programma.

Wegens politieke oorzaken voelen meerdere stafleden van Oranje weinig voor de reis naar Noord-Amerika komende zomer. "Er is onvrede in Zeist onder de staf van het Nederlands elftal, heb ik begrepen uit een betrouwbare bron", begint Schoon.

Fotomomenten met Donald Trump

Artikel gaat verder onder video

De weerstand leeft niet zozeer bij de selectiespelers, maar vooral bij de brede delegatie eromheen. De mondiale voetbalbond FIFA heeft in de aanloop naar het toernooi een gedetailleerd schema naar de deelnemende landen gestuurd, waarin diverse verplichte commerciële en ceremoniële momenten met politici zijn opgenomen.

Schoon benadrukt dat de meereizende delegatie uit zo'n vijftig personen bestaat, waaronder fysiotherapeuten en koks. "Het zijn mensen die ook gewoon een leven hebben, die nadenken en zien wat er gebeurt in Amerika en die zien dat ze op vrije dagen - FIFA heeft dat programma doorgestuurd - een paar fotomomenten hebben met Donald Trump", vertelt de auteur en documentairemaker.

Volgens hem zullen de stafleden hun ongenoegen echter niet snel in de openbaarheid brengen. "Dat vinden ze niet leuk, maar dat zullen ze niet publiekelijk uiten. Ze zien het eigenlijk niet zitten".

Rol van de Amerikaanse president

De rol van Trump rondom het eindtoernooi is aanzienlijk. De president is voorzitter van de zogeheten White House Task Force on the FIFA World Cup 2026, een speciaal orgaan dat hij vorig jaar per decreet oprichtte om de federale voorbereidingen te coördineren.

Eerder speelde hij al een prominente rol bij de officiële WK-loting in Washington D.C., waar hij de ceremonie voorzat.

➡️ Meer over Nederlands elftal

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff met Ajax-oogappels Pep Guardiola en Ronald Koeman

Mike Verweij: 'Cruijff gaat poging wagen bij Guardiola én Koeman'

  • vr 3 april, 16:02
  • 3 apr. 16:02
  • 7
Virgil van Dijk

Noorse media schrikken van duel met Oranje, Van Dijk beste op het veld

  • za 28 maart, 09:39
  • 28 mrt. 09:39
  • 14
Xavi Simons bij Nederland - Ecuador

Tiental Oranje speelt op het tandvlees gelijk tegen Ecuador

  • di 31 maart, 22:43
  • 31 mrt. 22:43
  • 7
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
67 Reacties
32 Dagen lid
43 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gewoon allemaal een Gullit petje en een zonnebril opzetten voor die fotomomenten.

MerelK
12 Reacties
531 Dagen lid
56 Likes
MerelK
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

heel begrijpelijk

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws