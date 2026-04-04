Leeroy Echteld corrigeert Sanne van Dongen om onjuiste informatie over Mexx Meerdink

AZ begint zaterdagavond zonder aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Ierse aanvaller zit op de reservebank ten faveure van .

Parrott kwam in de interlandperiode met Ierland in actie tegen Tsjechië (3-2 nederlaag) en Noord-Macedonië (0-0). De spits verloor met de Ieren de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd van Tsjechië, waardoor hij ontgoocheld terugkeerde bij AZ.

“Troy was later teruggekomen. Dan is het logisch dat Mex begint”, licht AZ-trainer Leeroy Echteld in gesprek met ESPN-verslaggeefster Sanne van Dongen de reservebeurt van Parrott toe.

“Hij kwam teleurgesteld terug. Hij had heel graag verder gewild met zijn land. Hij is daar ook heel belangrijk met goals en penalty’s. Hij was er wel teleurgesteld over dat ze het niet hebben gehaald.”

“We hadden van tevoren samen een afspraak gemaakt. Hij heeft natuurlijk heel veel gespeeld de afgelopen periode Hij had me gevraagd of hij één dag later mocht terugkomen. Dat hadden we van tevoren al afgesproken, dat vond ik goed”, vervolgt Echteld. Parrott speelde dit seizoen in alle competities 41 wedstrijden voor AZ. Daarin was hij goed voor 28 doelpunten en 10 assists.

Door de reservebeurt van Parrott heeft Meerdink dus een basisplaats. Het betekent voor de 22-jarige spits zijn eerste basisplaats sinds 1 maart, toen hij 45 minuten speelde tegen FC Utrecht.

“Het is ook wel lekker om Meerdink twee goals te zien maken in die vriendschappelijke oefenwedstrijd die je dan speelt”, zegt Van Dongen tegen Echteld, refererend aan de oefenwedstrijd die AZ in de interlandperiode speelde tegen Almere City (0-4 zege).

“Hij had er drie gemaakt”, corrigeert Echteld Van Dongen. De verslaggeefster reageert: “Oh, drie zelfs! Pardon! Hij is dus in topvorm.”

“Je hoopt natuurlijk dat Meerdink ook naar zijn vorm groeit en dat hij ons daarmee kan helpen”, zegt Echteld tot slot.