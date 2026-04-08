LIVE Champions League | Zware opgave voor Slot en Liverpool, Spaans onderonsje in Barcelona

8 april 2026, 19:00
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

In de kwartfinale van de Champions League staan vanavond twee prachtige affiches op het programma. In Parijs neemt Paris Saint-Germain het op tegen het geplaagde Liverpool van Arne Slot. Na de pijnlijke FA Cup-uitschakeling is de Champions League de enige prijs die het moeizame seizoen van The Reds nog zou kunnen redden, maar met de titelverdediger wacht een zware opponent in de strijd om een plek in de halve finales van het miljardenbal. Tegelijkertijd speelt FC Barcelona - nog altijd zonder de geblesseerde Frenkie de Jong - in eigen huis een Spaans onderonsje tegen het Atlético Madrid van Diego Simeone. Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Parc des Princes en het Camp Nou, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSG - Liverpool en Barcelona - Atlético Madrid.

LIVE Champions League: Barcelona - Atlético & PSG - Liverpool

17m geleden

19:20

Slot onder druk in Liverpool

Liverpool beleeft ondertussen een bijzonder moeizaam tweede seizoen onder Arne Slot. In de Premier League staat de regerend landskampioen slechts op de vijfde plaats, met een straatlengte achterstand (21 punten) op koploper Arsenal. 

De vorm van de laatste weken is bovendien ook niet om over naar huis te schrijven. De laatste drie competitiewedstrijden leverden slechts één punt op; afgelopen weekend werd Liverpool bovendien door Manchester City uit de FA Cup gekegeld (4-0). Tussendoor werd wél de laatste acht van de Champions League bereikt ten koste van Galatasaray. Na een 1-0 nederlaag in Istanbul werd op Anfield alsnog het verschil gemaakt: 4-0.

Over de toekomst van Slot wordt al maanden gespeculeerd. Bepaalde Engelse media melden dat voormalig Liverpool-speler Xabi Alonso, eerder dit seizoen ontslagen door Real Madrid, al klaarstaat om de Nederlander komende zomer op te volgen. Anderen houden vol dat Slot nog altijd het vertrouwen van de clubleiding geniet. Hoe dan ook, een goed resultaat tegen PSG zal zijn baanzekerheid absoluut ten goede komen.

21m geleden

19:16

Titelverdediger PSG in vorm

Paris Saint-Germain won vorig seizoen de eerste Champions League in de clubhistorie. De Parijzenaars rekenden voor de interlandbreak in de achtste finales van dit seizoen met gemak af met Chelsea, dat zowel in Parijs (5-2) als in Londen (0-3) met ruime cijfers werd verslagen. De twee competitiewedstrijden die daarna gespeeld werden leverden zeges op OGC Nice (0-4) en Toulouse (3-1) op. 

24m geleden

19:13

Simeone aast op Europese glorie

Op de bank van Atlético Madrid (maar vaker druk gesticulerend daarvóór) vinden we nog altijd Diego Simeone terug. De heetgebakerde Argentijn is al sinds december 2011 hoofdtrainer van Atlético en is daarmee momenteel de langstzittende coach in de Europese top, als je de Rojiblancos daartoe rekent.

Onder Simeone won Atlético twee keer de Europa League (2012 en 2018) en bereikte de club tweemaal de finale van de Champions League (2014 en 2016). Beide keren was stadgenoot en rivaal Real Madrid in de eindstrijd echter te sterk.

28m geleden

19:08

Barcelona aast op eerste CL-zege sinds 2015

Barcelona was in de Champions League-finale van 2015 met 3-1 te sterk voor Juventus, maar sindsdien is het de Spaanse grootmacht niet meer gelukt om de 'cup met de grote oren' in de wacht te slepen. Recent doken we in de mislukte campagnes van de afgelopen tien seizoenen, die een aantal bizarre en memorabele wedstrijden opleverde.

Bizarre Remontada's en ultieme vernedering: hoe Barcelona al 10 jaar smacht naar zesde CL-zege

Barcelona smacht al 10 jaar naar een zesde Champions League-zege. Van bizarre Remontada's tot een ultieme vernedering in Lissabon: zo ging het de laatste jaren mis.

31m geleden

19:06

Gisteren: uitzeges voor Bayern en Arsenal

Gisteren (dinsdag) werden de heenwedstrijden van de andere twee kwartfinales gespeeld. Bayern München was in Bernabéu met 1-2 te sterk voor Real Madrid en ook Arsenal deed goede zaken, door op bezoek bij Sporting CP met 0-1 te winnen. Hoe dat allemaal tot stand kwam kun je teruglezen in ons liveblog van gisteren:

LIVE Champions League | Havertz doet het in de blessuretijd, Madrid op jacht naar gelijkmaker

De Champions League is aanbeland bij de kwartfinales, volg in dit liveblog de kraker Real Madrid - Bayern München en de heenwedstrijd in het tweeluik tussen Sporting CP en Arsenal.

32m geleden

19:05

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier volgen we de komende uren de twee kwartfinales van de Champions League die vanavond gespeeld worden: FC Barcelona - Atlético Madrid en Paris Saint-Germain - Liverpool. Over een kleine twee uur (om 21.00 uur) wordt er afgetrapt in Barcelona en Parijs.

Bayern Munchen-spits Harry Kane scoort tegen Real Madrid

Bayern verslaat Real in heerlijk gevecht, ook Arsenal zet stap naar halve finale CL

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

