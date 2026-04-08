LIVE Champions League | Zware opgave voor Slot en Liverpool, Spaans onderonsje in Barcelona

Liverpool beleeft ondertussen een bijzonder moeizaam tweede seizoen onder Arne Slot. In de Premier League staat de regerend landskampioen slechts op de vijfde plaats, met een straatlengte achterstand (21 punten) op koploper Arsenal.

De vorm van de laatste weken is bovendien ook niet om over naar huis te schrijven. De laatste drie competitiewedstrijden leverden slechts één punt op; afgelopen weekend werd Liverpool bovendien door Manchester City uit de FA Cup gekegeld (4-0). Tussendoor werd wél de laatste acht van de Champions League bereikt ten koste van Galatasaray. Na een 1-0 nederlaag in Istanbul werd op Anfield alsnog het verschil gemaakt: 4-0.

Over de toekomst van Slot wordt al maanden gespeculeerd. Bepaalde Engelse media melden dat voormalig Liverpool-speler Xabi Alonso, eerder dit seizoen ontslagen door Real Madrid, al klaarstaat om de Nederlander komende zomer op te volgen. Anderen houden vol dat Slot nog altijd het vertrouwen van de clubleiding geniet. Hoe dan ook, een goed resultaat tegen PSG zal zijn baanzekerheid absoluut ten goede komen.