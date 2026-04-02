Louis van Gaal is van harte welkom bij Vandaag Inside, zo zeggen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp donderdagavond in de talkshow op SBS6. De voormalig trainer krijgt live op televisie een uitnodiging, ondanks dat hij in het programma regelmatig wordt uitgelachen om uitspraken die als arrogant worden opgevat.

De naam ‘Louis van Gaal’ valt na een fragment van president Donald Trump. “Trump speelt heel de dag de loftrompet in zijn eigen richting”, stelt Derksen. “Het is echt het broertje van Van Gaal! Als jij het niet noemt, noemt hij zelf wat hij allemaal gewonnen heeft”, vervolgt De Snor, waarna er een fragment in beeld verschijnt waarin Van Gaal de pers uitlegt dat hij de oud-spelersbus van Oranje mede had samengesteld.

René van der Gijp schiet keihard in de lach. “Denken jullie dat hij vol van zichzelf is?”, vraagt Wilfred Genee aan de tafelgasten. “Louis van Gaal?! Nou, als hij bij een talkshow komt, wordt hij ook wel altijd echt neergezet. En dan komen er filmpjes over wat hij allemaal bereikt heeft. Ik kan me voorstellen dat je dan in jezelf gaat geloven”, reageert Thomas van Groningen.

“Dat hij hier dan niet wil komen? Dat is toch gek, eigenlijk? Wij kunnen ook wel zo’n filmpje maken als het moet”, zegt Genee op zijn beurt. “Is Louis ooit uitgenodigd? Ik weet het eigenlijk niet”, mengt Derksen zich. “In het verleden toch wel? Toen we nog een voetbalprogramma hadden. Zal ik hem een keer uitnodigen?”, stelt Genee voor. Derksen: “Doe dat maar niet te snel, want dan zit hij hier morgen al.”