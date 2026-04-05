FC Twente kan in 2026 de beste resultaten overleggen van alle clubs in de Eredivisie, met 25 punten uit 12 wedstrijden. Een van de uitblinkers in de ploeg is rechtsback , die zaterdag nog het winnende doelpunt maakte tegen Ajax (1-2). Volgens Mario Been had Ajax werk moeten maken van zijn komst.

“Ajax haalt allemaal backs uit het buitenland, terwijl deze speler bij NEC liep”, zegt Been zondag bij Goedemorgen Eredivisie. “Hij zou toch ook gewoon bij Ajax kunnen spelen? Of zou hij daar voor gek lopen? Die kon je zo ophalen voor weinig geld.”

Been vindt dat de topclubs soms te snel naar het buitenland kijken. “Dan worden Borges of Diarra gehaald, met het idee dat zij Feyenoord beter maken. Er lopen in Nederland zoveel betere spelers. Die Sjöstrand van Cambuur, die is nu naar Malmö voor weinig geld. Durf het aan en geef zo'n gozer de kans.”

Ook Mohamed Ihattaren, spelmaker van Fortuna Sittard, is onder de indruk van Van Rooij: “Een hele goede back.” Desgevraagd noemt hij Van Rooij zelfs de beste back in de Eredivisie. “Ja. Voor mij wel.”

Complimenten voor John van den Brom

Hans Kraay junior is gecharmeerd van het veldspel van Twente. “Het is echt een 'bal onder de knie’-ploeg”, doelt hij op het voetballende vermogen. “Dat heeft John van den Brom niet alleen bij Twente gedaan, maar ook bij AZ en FC Utrecht. Hij brengt in elke ploeg echt voetbal. Het is nooit een beukploeg. Het is altijd een ploeg met vijf à zes spelers die graag aan de bal zijn, waar je graag naar kijkt. Ik vind het volledig terecht dat ze hem daar houden.”

Ook Been ziet dat Van den Brom ‘enorm veel voetbal’ heeft ingebracht bij Twente. “Ze ontberen nog wel een spits die heel makkelijk scoort. Maar van de 24 wedstrijden met Van den Brom hebben ze er maar 2 verloren. Ik vind het heel normaal dat zijn contract is verlengd.”