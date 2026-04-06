Mohamed Ihattaren denkt aan ploeggenoten van Ajax als naam van Kees Smit valt

6 april 2026, 06:55
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Mohamed Ihattaren is gecharmeerd van Kees Smit. Toch heeft de middenvelder van AZ nog niet voldoende laten zien om de stap te maken naar de Europese top, zo denkt Ihattaren.

Bij ESPN wordt Ihattaren gevraagd naar de ontwikkeling van Smit. “Ik vind het echt een leuke speler, ook toen hij tegen ons speelde”, zegt de spelmaker van Fortuna Sittard.

“In Nederland gaat die hype snel, als je een jong talent bent”, heeft Ihattaren zelf ook ondervonden. “Bij Ajax hebben veel jongens dat ook gehad, die naar het buitenland gingen. Donny van de Beek, en zo kan je er nog wel een paar opnoemen. En die stap was toch te hoog. Dus ik hoop voor Smit dat hij een mooie vervolgstap maakt.”

Ihattaren raadt Smit aan om nog even in Nederland te blijven. “Wat heeft hij gepresteerd? Het zijn geen Saibari-statistieken. Ik vind het echt een prachtige speler, maar het zijn geen Saibari-statistieken. Hij heeft AZ geen kampioen gemaakt, of het laten zien bij Ajax, PSV of Feyenoord. Dat is wel een verschil. Van AZ naar Real Madrid, tja.”

Een transfer binnen Nederland lijkt geen optie, weet Ihattaren. “Ik denk dat AZ mikt op een monsterbedrag voor Smit. En dat gaan Ajax, PSV en Feyenoord niet betalen.”

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
24
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44
8
Sparta
29
-12
42

