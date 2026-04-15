José Emilio Santamaria is op 96-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn vroegere club Real Madrid. Als verdediger maakte Santamaria in de jaren 50 en 60 deel uit van het legendarische elftal van De Koninklijke dat onder meer vier keer beslag legde op de Europa Cup 1.

Santamaria werd in 1929 geboren in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo en brak als verdediger door bij topclub Nacional. In 1952 debuteerde hij als international van het Zuid-Amerikaanse land, waarmee hij in 1954 de halve finale haalde op het WK in Zwitserland. In 1957 haalde Real Madrid Santamaria naar Europa.

In Madrid kwam Santamaria te spelen in het legendarische elftal met wereldsterren als Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas, Paco Gento en Raymond Kopa. Met De Koninklijke werd de verdediger vijf keer kampioen van Spanje en won hij in 1958, 1959, 1960 en 1966 de Europa Cup 1, de voorloper van de huidige Champions League. Op bovenstaande foto staat Santamaria links naast aanvoerder Zarraga, die de trofee in 1959 in ontvangst neemt nadat Stade Reims in de eindstrijd met 2-0 was verslagen. Na zijn overstap naar Real besloot Santamaria als international te switchen en voor Spanje uit te gaan komen, voor dat land speelde hij zijn tweede WK.

Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan, in 1966, werd Santamaria trainer. In die hoedanigheid had hij jarenlang Espanyol onder zijn hoede; met 252 officiële wedstrijden is hij zelfs de coach die het vaakst op de bank zat bij de tweede club van Barcelona. In 1980 werd Santamaria aangesteld als bondscoach van Spanje, maar na het WK van 1982 in eigen land, waarin de Spanjaarden strandden in de tweede ronde, hield hij het voor gezien.