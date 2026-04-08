Teruglezen: zo zetten PSG en Atlético een eerste stap naar halve finale CL

In de kwartfinale van de Champions League staan vanavond twee prachtige affiches op het programma. In Parijs neemt Paris Saint-Germain het op tegen het geplaagde Liverpool van Arne Slot. Na de pijnlijke FA Cup-uitschakeling is de Champions League de enige prijs die het moeizame seizoen van The Reds nog zou kunnen redden, maar met de titelverdediger wacht een zware opponent in de strijd om een plek in de halve finales van het miljardenbal. Tegelijkertijd speelt FC Barcelona - nog altijd zonder de geblesseerde Frenkie de Jong - in eigen huis een Spaans onderonsje tegen het Atlético Madrid van Diego Simeone. Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Parc des Princes en het Camp Nou, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSG - Liverpool en Barcelona - Atlético Madrid.

LIVE Champions League: Barcelona - Atlético & PSG - Liverpool Einde liveblog Daarmee komt dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen en alvast een goede nacht gewenst! Afgelopen: Atlético zet in Camp Nou grote stap naar halve finale En dan zit het er ook in Camp Nou op. Barcelona gaat in eigen huis met 0-2 ten onder tegen Atlético Madrid, dat zo optimaal profiteerde van de rode kaart van Pau Cubarsí op slag van rust. Barcelona staat volgende week in het Metropolitano voor een loodzware klus, al is het dan natuurlijk wel weer elf tegen elf. 90+3' BAR-ATL - Ook Olmo mist Barcelona komt er nog één keer uit, maar ook Olmo heeft het vizier niet op scherp. 90+2' BAR-ATL - Yamal onzuiver Nee, Yamal slingert die bal ver naast het doel. 90+1' BAR-ATL - Blessuretijd ingegaan In Barcelona komen er drie minuten bij, en zijn we iets later begonnen aan de tweede helft dan in Parijs. Barcelona heeft inmiddels een vrije trap gekregen op de Atlético-helft, levert dat dan nog wat op? Afgelopen: PSG deelt eerste tik uit aan Liverpool In Parijs zit het erop. PSG verslaat Liverpool verdiend met 2-0 en verkrijgt zo een goede uitgangspositie voor de return, volgende week op Anfield. 89' BAR-ATL - Ook geen penal voor Barça Na een voorzet vanaf links gaat invaller Ferran Torres in de zestien naar de grond, maar ook Barcelona krijgt geen penalty cadeau vanavond. 90+1' PSG-LIV - Wéér geen penal voor PSG Terwijl de blessuretijd is ingegaan geeft Konaté een duw aan Mendes in de zestien, waarop de PSG-back naast schiet. De VAR kijkt ernaar, maar vindt het niet genoeg voor een penalty. 🔄90' PSG-LIV - Geen Salah vanavond Slot haalt Frimpong naar de kant, maar zijn vervanger heet niet Salah maar Trey Nyoni. 85' BAR-ATL - Frustratie bij Yamal Yamal wil iets aan die 0-2 achterstand doen en slalomt tussen vier tegenstanders door, maar de laatste is er net eentje teveel. De buitenspeler slaat uit frustratie met zijn vuist op het veld. 87' PSG-LIV - Dembélé raakt de paal! Na een mislukte onderschepping van Frimpong komt PSG er snel uit. Dembélé komt uiteindelijk tot een schot in de korte hoek, maar raakt de paal. Hij mag direct daarna gaan zitten, Lucas Hernández is zijn vervanger voor de laatste paar minuten. 82' PSG-LIV - Bijna Hakimi In Parijs krijgt Hakimi een aardige schietkans. Ook hij zoekt de korte hoek, maar ook Mamardashvili is bij de pinken en werkt het schot naast zijn doel. 79' BAR-ATL - Yamal gevaarlijk Yamal probeert het na een hoekschop met een schot in de korte hoek, maar Musso staat op te letten en maakt het schot onschadelijk. 🔄78' PSG-LIV - Slot voert viervoudige wissel door Slot brengt Robertson, Gakpo, Jones én Isak, die na lang blessureleed zijn rentree maakt. Maar... dus nog altijd géén Salah. Wie gingen er dan uit? Nou: Kerkez, Ekitiké, Szoboszlai en Wirtz. 74' BAR-ATL - Kopkans Araujo Flick brengt Araujo binnen de lijnen, die krijgt direct een kans om iets terug te doen namens Barcelona maar kopt een hoekschop, terwijl hij zwaar gehinderd wordt, naast.