Mike Verweij is niet te spreken over het optreden van Alex Kroes in de podcast van Kale & Kokkie, zo maakt de Ajax-volger duidelijk in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de verslaggever zat de voormalig technisch directeur van de Amsterdammers er alleen maar om zijn straatje schoon te vegen.

Kroes dook afgelopen week op in de podcast van Kale & Kokkie, waar hij terugblikte op zijn periode bij Ajax. De oud-bestuurder gaf toe dat de begeleiding van een speler als Raúl Moro niet perfect is gelopen, maar haalt ook aan dat de Spanjaard de Engelse taal onvoldoende beheerste. “Wij hebben binnen de club iemand die spelers probeert talen bij te brengen. Alleen kregen we onvoldoende grip op hem om de taal goed op te pakken of snel genoeg te leren”, liet Kroes weten.

De taal is volgens Verweij echter geen goed excuus. “Volgens mij is het grote probleem dat Ajax heeft gescout in Madurodam. Ze hebben spelers gehaald die klein en behendig zijn, niet het type voetballers waarmee je echt verder komt.” De clubwatcher geeft aan dat John Heitinga, begin dit seizoen trainer van Ajax, de spelers die kwamen ‘helemaal niet kende’. “Die had ook al heel snel door: Is dit het dan? Er zou een nummer zes komen, die is niet gekomen.”

Dat Kroes in de podcast excuses aanhaalde, valt bij Verweij verkeerd. “In plaats van daar te gaan zitten… Het is goed dat hij verantwoording aflegt, maar het was eigenlijk meer zijn eigen straatje schoonvegen. Hij heeft gewoon een waardeloze selectie samengesteld”, aldus de Ajax-volger. Valentijn Driessen haakt erop in dat het vooral ‘kwalitatief’ onvoldoende was, omdat er ook hele goede kleine voetballers bestaan. “Er is geen kwaliteit ingekocht. Dat heeft niks met lengte of taal te maken”, aldus de chef voetbal van de krant.