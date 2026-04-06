Weer een forse tegenvaller voor geblesseerde Matthijs de Ligt richting het WK

6 april 2026, 17:19
Matthijs de Ligt
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Manchester United heeft de selectie bekendgemaakt voor het tussentijdse trainingskamp in Dublin. Matthijs de Ligt is niet fit genoeg om mee te reizen met de selectie. De verdediger is nog altijd niet hersteld van zijn rugklachten, waardoor de zorgen toenemen richting het WK.

Het trainingskamp in Dublin is bedoeld is om de selectie van Michael Carrick op scherp te zetten voor de slotfase van het seizoen. De Ligt moet echter verstek laten gaan. De Nederlander kwam voor het laatst in actie in november, tegen Crystal Palace, en zijn revalidatie verloopt duidelijk moeizamer dan gehoopt.

Aanvankelijk leek het om een relatief korte absentie te gaan, maar dat bleek te optimistisch gedacht. Dat hij nu zelfs een trainingskamp mist — hét moment om weer aan te haken — onderstreept dat hij nog ver verwijderd is van wedstrijdritme.

Voor De Ligt betekent dit een nieuwe tik, nadat hij het seizoen uitstekend begon. Zijn WK-deelname komt steeds verder onder druk te staan. Zonder speelminuten en zonder ritme is zijn positie binnen Oranje allerminst vanzelfsprekend.

Wie wél kansen grijpen in Dublin

Waar De Ligt ontbreekt, krijgen anderen juist de kans zich te laten zien. Zo keren zowel Lisandro Martinez als Patrick Dorgu terug in de selectie na blessureleed.

Ook aanvallend is er goed nieuws voor United. Bryan Mbeumo en Benjamin Sesko sluiten aan na interlandverplichtingen en lichte fysieke klachten. Hun fitheid geeft Carrick extra opties in de cruciale slotweken van de Premier League, waarin Champions League-voetbal op het spel staat.

Daarnaast mogen enkele talenten hopen op een doorbraakmoment. Namen als Yuel Helafu, Jim Thwaites en Victor Musa zijn opgenomen in de selectie en krijgen in Dublin de kans om zich in de kijker te spelen.

Matthijs de Ligt
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 26 jaar (12 aug. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
13
1
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
29
2
2023/2024
Bayern München
22
2

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
31
39
70
2
Man City
30
32
61
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49

