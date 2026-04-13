Wilfred Genee leest, live in VI, gênant appje over Valentijn Driessen voor

13 april 2026, 23:13
Wilfred Genee leest opvallend appje voor
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wilfred Genee heeft Valentijn Driessen maandagavond voor de gek gehouden tijdens de live-uitzending van Vandaag Inside. De journalist, die er regelmatig naast zit met voetbalprognoses, werd herinnerd aan een pijnlijke voorspelling over Vitesse aan het begin van dit seizoen.

Vitesse won maandag met 0-3 van Jong FC Utrecht en bezet daardoor de eerste plek in de vierde periode. Met nog twee duels te gaan hebben de Arnhemmers plaatsing voor de nacompetitie volledig in eigen hand, aangezien de winnaar van de periode verzekerd is van een play-offticket.

Deze prestatie zag vrijwel niemand op voorhand aankomen. Vitesse startte het seizoen zonder voorbereiding en moest een team samenstellen met contractloze spelers. Daarnaast begonnen de Arnhemmers met een puntentotaal van -12. Driessen had weinig vertrouwen in de club en voorspelde dat Vitesse ‘geen enkele wedstrijd zou gaan winnen’.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside kreeg Genee een appje van Vitesse-supporter Emile Hartkamp, die een video van de voorspelling van Driessen doorstuurde. “Waar zijn die mensen toch allemaal mee bezig?”, vraagt Driessen zich af. Genee laat vervolgens het fragment zien, waarna de chef voetbal van De Telegraaf wordt uitgelachen.

“Ze pakken punten, maar staan zestiende of zo (Vitesse staat twaalfde, red.). Met die twaalf punten erbij staan ze achtste…”, verzucht de journalist. “Dat Vitesse moet toch de kans krijgen om weer op te krabbelen? Het is van oorsprong een grote club”, reageert Johan Derksen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 21:51
Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
12
VVV
36
-8
42
13
Emmen
36
-15
41
14
Vitesse
35
7
40
15
Jong Utrecht
34
-6
39
16
Jong AZ
35
-12
37

Complete Stand

