, zaakwaarnemer van , vindt de disciplinaire schorsing voor de middenvelder ‘totaal oneerlijk’, zo laat hij weten aan The Athletic. De Argentijn werd door Chelsea-trainer Liam Rosenior uit de selectie gezet nadat hij in een interview aangaf ooit in Madrid te willen wonen.

Rosenior bevestigde vrijdag dat Fernández voorlopig geen deel uitmaakt van de selectie van Chelsea. De reserveaanvoerder van de Londenaren liet onlangs weten graag in Madrid te willen wonen, omdat die stad volgens hem ‘vergelijkbaar is met Buenos Aires’. “Het is teleurstellend dat Enzo zich op deze manier heeft uitgesproken”, stelde Rosenior. “Ik heb niets slechts over hem te zeggen, maar hij heeft een lijn overschreden als het gaat over onze cultuur en waar we hier met z'n allen aan bouwen.” Fernández kreeg een disciplinaire schorsing van twee duels opgelegd.

In gesprek met The Athletic heeft Pastore gereageerd op de straf voor zijn cliënt. “Enzo begreep er niets van”, zo laat de oud-speler van Paris Saint-Germain en AS Roma weten. De middenvelder heeft zijn straf wel geaccepteerd, omdat hij een ‘professionele jongen’ is. “Maar hij heeft geen begrip voor de straf, omdat hij geen club noemt en niet zegt dat hij weg wil bij Chelsea. Hij heeft Madrid alleen genoemd omdat hem werd gevraagd in welke Europese stad hij ooit zou willen wonen.”

Pastore benadrukt dat Fernández met zijn uitspraken niet disrespectvol is geweest naar zijn werkgever, teamgenoten of wie dan ook. “De straf is totaal oneerlijk. Een speler schorsen voor twee cruciale wedstrijden, terwijl kwalificatie voor de Champions League op het spel staat… Enzo heeft dit jaar laten zien een leider en sleutelspeler te zijn. De straf is veel te zwaar gezien de situatie en er is geen echte reden of verklaring voor zijn schorsing.” Pastore besluit door te stellen wel begrip te hebben voor het standpunt van Chelsea, maar niet voor de opgelegde straf.