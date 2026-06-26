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Brian Brobbey doet iets wat slechts 2 andere spelers ooit presteerden op een WK

26 juni 2026, 02:18
Jan Paul van Hecke en Brian Brobbey vieren de 0-2 bij Tunesië - Nederland.
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Brian Brobbey heeft op het WK een bijzondere prestatie neergezet. De spits van het Nederlands elftal scoorde met al zijn eerste drie doelpogingen ooit op een WK. Hij is pas de derde speler die dat voor elkaar heeft gekregen.

Brobbey kende tegen Zweden al een droomavond met twee doelpunten in de eerste helft, nadat hij verrassenderwijs als spits begon. Al na vijf minuten opende de spits de score door een lage voorzet van Cody Gakpo van dichtbij binnen te tikken. Ruim tien minuten later verdubbelde Brobbey de marge. Op aangeven van Denzel Dumfries verlengde hij een strakke lage voorzet subtiel, waardoor de bal buiten bereik van doelman Kristoffer Nordfeldt in de verre hoek verdween. Met zijn twee vroege treffers legde Brobbey de basis voor de overtuigende 5-1 overwinning van Oranje op Zweden.

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Donderdagnacht kreeg hij opnieuw het vertrouwen in de spitspositie. In de zevende minuut van de wedstrijd tegen Tunesië sloeg hij toe: een vrije trap van Tijjani Reijnders werd doorgekopt door Virgil van Dijk, waarna de bal voor de voeten van Brobbey belandde. Die wist wel raad met die kans en schoot overtuigend raak. Zo leverden de allereerste drie doelpogingen van Brobbey op een WK allemaal een doelpunt op.

De Oranje-aanvaller schaart zich daarmee in een select gezelschap. Opta zocht uit dat Laszlo Kiss (voor Hongarije in 1982) en Yerry Mina (voor Colombia in 2018) de enige andere spelers zijn die hetzelfde presteerden.  

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Tunesië - Nederland

1 - 3
Vandaag gespeeld om 01:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7
2025/2026
Ajax
0
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

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