Live voetbal

Brian Brobbey laat NOS-studio keihard lachen met ijskoud antwoord

20 juni 2026, 23:24
Brian Brobbey bij de NOS
Foto: © NOS
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Brian Brobbey is niet verrast door zijn eigen succes op het WK. De spits maakte zaterdagavond de eerste twee doelpunten voor Nederland tegen Zweden en leverde daarmee een grote bijdrage aan de 5-1 overwinning.

Na afloop van de wedstrijd in Houston krijgt Brobbey van verslaggever Jeroen Stekelenburg de vraag of hij het succes zag aankomen. “Als je de klok eens een halfjaar terugdraait, Brian, had je toen voorgesteld dat je nu hier op het WK zou staan en twee doelpunten zou hebben gemaakt in de tweede groepswedstrijd?” 

Artikel gaat verder onder video

Brobbey reageert droog: "Ja.” Terwijl zijn interview wordt afgespeeld, wordt hard gelachen door het publiek in de studio van de NOS. Brobbey vervolgt: “Als ik gewoon altijd m’n best blijf doen… Ook in een nieuwe omgeving, bij mijn nieuwe club, gaat het heel goed. Ik heb keihard gewerkt naar dit moment.”

De dubbelslag tegen Zweden voelt als een beloning voor dat harde werk, zegt de spits van Sunderland. “Ik heb wat gesprekken gevoerd met de bondscoach. Hij zei dat ik vooral door moest blijven gaan met wat ik aan het doen was. En dat deed ik."

Presentator Gert van ’t Hof zegt in de studio na het interview: "Ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn, hè? Hij moet doorgaan met wat hij aan het doen is.” Rafael van der Vaart vult aan: “En lekker zo blijven praten.”

Guus Hiddink noemt Brobbey een ‘stabiele jongen’. “Vorig jaar werd hij weleens bekritiseerd en kreeg hij kritische vragen. Maar hij bleef vrij nuchter en had goede antwoorden. Nu ook weer.” Pierre van Hooijdonk noemt het ‘geweldig om te zien’.

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • Gisteren, 20:57
  • Gisteren, 20:57
  • 6
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Zweden

5 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
31
7
2025/2026
Ajax
0
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Zweden
2
0
3
3
Japan
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws