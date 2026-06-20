Brian Brobbey laat NOS-studio keihard lachen met ijskoud antwoord

is niet verrast door zijn eigen succes op het WK. De spits maakte zaterdagavond de eerste twee doelpunten voor Nederland tegen Zweden en leverde daarmee een grote bijdrage aan de 5-1 overwinning.

Na afloop van de wedstrijd in Houston krijgt Brobbey van verslaggever Jeroen Stekelenburg de vraag of hij het succes zag aankomen. “Als je de klok eens een halfjaar terugdraait, Brian, had je toen voorgesteld dat je nu hier op het WK zou staan en twee doelpunten zou hebben gemaakt in de tweede groepswedstrijd?”

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Brobbey reageert droog: "Ja.” Terwijl zijn interview wordt afgespeeld, wordt hard gelachen door het publiek in de studio van de NOS. Brobbey vervolgt: “Als ik gewoon altijd m’n best blijf doen… Ook in een nieuwe omgeving, bij mijn nieuwe club, gaat het heel goed. Ik heb keihard gewerkt naar dit moment.”

De dubbelslag tegen Zweden voelt als een beloning voor dat harde werk, zegt de spits van Sunderland. “Ik heb wat gesprekken gevoerd met de bondscoach. Hij zei dat ik vooral door moest blijven gaan met wat ik aan het doen was. En dat deed ik."

Presentator Gert van ’t Hof zegt in de studio na het interview: "Ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn, hè? Hij moet doorgaan met wat hij aan het doen is.” Rafael van der Vaart vult aan: “En lekker zo blijven praten.”

Guus Hiddink noemt Brobbey een ‘stabiele jongen’. “Vorig jaar werd hij weleens bekritiseerd en kreeg hij kritische vragen. Maar hij bleef vrij nuchter en had goede antwoorden. Nu ook weer.” Pierre van Hooijdonk noemt het ‘geweldig om te zien’.