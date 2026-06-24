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Club Brugge wil Ajax pijn doen met 'stunt van jewelste'

24 juni 2026, 11:37
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Yann Sommer werd de afgelopen weken nadrukkelijk aan Ajax gelinkt, maar de Amsterdammers lijken serieuze concurrentie te hebben gekregen. Club Brugge is namelijk in gesprek met de transfervrije doelman en hoopt hem weg te kapen voor de neus van Ajax.

Dat meldt Het Laatste Nieuws woensdag. Ajax werd de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met Sommer, die transfervrij is sinds zijn vertrek bij Internazionale. De Zwitser was afgelopen seizoen nog eerste doelman bij de Italiaanse topclub en geldt daardoor als een interessante optie voor de Amsterdammers.

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Club Brugge hoopt echter roet in het eten te gooien. De Belgische topclub is al in gesprek met Sommer, die volgens Het Laatste Nieuws openstaat voor een overstap naar de Jupiler Pro League. De krant spreekt zelfs van een 'stunt van jewelste' als Club Brugge erin slaagt de ervaren sluitpost naar België te halen.

Volgens de Belgische media heeft Club Brugge bovendien een belangrijk voordeel ten opzichte van Ajax. De landskampioen van België is verzekerd van deelname aan de Champions League, terwijl Ajax zijn Europese campagne moet beginnen in de voorrondes van de Conference League.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.983 Reacties
1.366 Dagen lid
19.959 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat is het voordeel van Champions league.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Yann Sommer

Yann Sommer
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 37 jaar (17 dec. 1988)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
33
0
2024/2025
Inter
33
0
2023/2024
Inter
34
0
2022/2023
Bayern München
19
0

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