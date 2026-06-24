Club Brugge wil Ajax pijn doen met 'stunt van jewelste'

werd de afgelopen weken nadrukkelijk aan Ajax gelinkt, maar de Amsterdammers lijken serieuze concurrentie te hebben gekregen. Club Brugge is namelijk in gesprek met de transfervrije doelman en hoopt hem weg te kapen voor de neus van Ajax.

Dat meldt Het Laatste Nieuws woensdag. Ajax werd de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met Sommer, die transfervrij is sinds zijn vertrek bij Internazionale. De Zwitser was afgelopen seizoen nog eerste doelman bij de Italiaanse topclub en geldt daardoor als een interessante optie voor de Amsterdammers.

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Club Brugge hoopt echter roet in het eten te gooien. De Belgische topclub is al in gesprek met Sommer, die volgens Het Laatste Nieuws openstaat voor een overstap naar de Jupiler Pro League. De krant spreekt zelfs van een 'stunt van jewelste' als Club Brugge erin slaagt de ervaren sluitpost naar België te halen.

Volgens de Belgische media heeft Club Brugge bovendien een belangrijk voordeel ten opzichte van Ajax. De landskampioen van België is verzekerd van deelname aan de Champions League, terwijl Ajax zijn Europese campagne moet beginnen in de voorrondes van de Conference League.