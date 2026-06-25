Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Tunesië

Nederland neemt het in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.00 uur (Nederlandse tijd) op tegen Tunesië in de derde wedstrijd in Groep F op het WK. De ploeg van Ronald Koeman mikt op een ruime overwinning tegen de Noord-Afrikanen in een poging de groepswinst te veroveren. In dit artikel lees je de vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Tunesië.

Na een gelijkspel tegen Japan (2-2) en een ruime zege op Zweden (5-1) staat er voor Oranje nog veel op het spel tegen het al uitgeschakelde Tunesië. De ploeg van Ronald Koeman kan de groepswinst pakken als er beter wordt gepresteerd dan Japan doet tegen Zweden, maar ook de tweede plaats is nog een optie als Japan met ruimere cijfers wint dan Nederland. Ook de derde plaats is nog een optie, mocht Japan verliezen van Zweden en Oranje met grotere cijfers verliest van Tunesië. In dat geval lijkt Oranje echter ook zo goed als zeker van de volgende ronde.

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Al met al nog genoeg om voor te spelen, dus is de kans groot dat Koeman gewoon voor zijn sterkste opstelling kiest tegen Tunesië. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit dat de bondscoach een wijziging doorvoert ten opzichte van het duel met Zweden. Op doel lijkt de keuze andermaal uit te gaan naar Bart Verbruggen, met Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven voor zijn neus.

Ook het middenveld zal naar verwachting ongewijzigd blijven: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch. De wissel lijkt in de voorhoede plaats te gaan vinden. Na zijn twee doelpunten tegen Zweden kan Koeman niet meer om Brian Brobbey heen, dus houdt de spits van Sunderland normaal gesproken zijn basisplaats. Ook Cody Gakpo was tweemaal trefzeker en is onomstreden in Oranje. Donyell Malen lijkt op de bank te moeten plaatsnemen; Crysencio Summerville speelt tot dusver een uitstekend toernooi met twee goals en een assist. Het is daardoor aannemelijk dat de buitenspeler terugkeert in de basis.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo.