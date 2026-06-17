Feyenoord bevestigt de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als hoofdtrainer. De 51-jarige oud-international wordt de opvolger van Robin van Persie, die recent op straat werd gezet ondanks het veiligstellen van Champions League-voetbal én een doorlopend contract.

Tweejarig contract met optie voor een derde seizoen

Van Bronckhorst was afgelopen seizoen actief als assistent van Arne Slot bij Liverpool. Na het ontslag van de hoofdtrainer moesten ook Van Bronckhorst en mede-assistent Sipke Hulshoff het veld ruimen bij The Reds. Diezelfde Hulshoff, die ook bij Feyenoord onder Slot werkte, gaat nu als recherhand van Van Bronckhorst aan de slag in De Kuip. Feyenoord meldt dat Van Bronckhorst voor twee jaar heeft getekend, waarbij ook een optie voor een derde jaar overeen is gekomen.

Rigaux: 'Hij is een vakman en een personality'

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Technisch directeur Dévy Rigaux laat aan de clubsite van Feyenoord weten dat hij de carrière van Van Bronckhorst 'al jaren met interesse volgt'. "Hij is een vakman en een personality. Zijn brede ervaring, gecombineerd met Feyenoord-dna en de honger naar nieuwe successen die Robert Eenhoorn en ik in onze gesprekken met hem proefden, maken dat we echt geloven dat we met hem de club weer een stap vooruit gaan brengen", aldus de Belg.

De nieuwe hoofd- en assistent-trainer vullen elkaar uitstekend aan, weet Rigaux. "De samenwerking tussen Van Bronckhorst en Hulshoff, die in Engeland verder werd gevormd en versterkt, biedt Feyenoord een complementair trainersduo met zowel internationale ervaring, winnaarsmentaliteit als ook kennis van de club. We zijn dan ook ontzettend blij met hun beider terugkeer in Rotterdam", laat de technisch directeur weten.

Van Bronckhorst kent uitgebreid verleden in De Kuip

Van Bronckhorst brak midden jaren 90, na een verhuurbeurt aan RKC Waalwijk, als speler door bij Feyenoord. In De Kuip groeide hij uit tot Oranje-international legde hij de basis voor een fraaie spelerscarrière die hem langs Rangers FC, Arsenal en FC Barcelona zou leiden. In de zomer van 2007 keerde hij terug in De Kuip, om zijn actieve loopbaan drie seizoenen later te beëindigen.

Na zijn afscheid als speler startte Van Bronckhorst ook zijn trainersloopbaan op bij Feyenoord. Nadat hij als assistent van hoofdtrainers Ronald Koeman en Fred Rutten had gewerkt en bij de Onder-21 voor het eerst op eigen benen had gestaan, werd Van Bronckhorst in 2015 zélf aangesteld als hoofdtrainer van de Stadionclub. Hij zou de functie vier jaar bekleden en daarin vijf prijzen winnen: een landstitel, twee KNVB Bekers en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Daarmee werd Van Bronckhorst de meest succesvolle trainer in de clubgeschiedenis.

Trainersloopbaan met ups en downs

In 2019 vertrok Van Bronckhorst bij Feyenoord. Daarna werkte hij als hoofdtrainer in China (Ghuanzhou R&F), Schotland (Rangers FC) en Turkije (Besiktas). Hoewel hij met de Rangers de finale van de Europa League bereikte (die verloren ging tegen Eintracht Frankfurt), hield hij het telkens maximaal een jaar vol. In de zomer van 2025 werd Van Bronckhorst toegevoegd aan de staf van Slot bij Liverpool, waar hij de plek innam van de naar Ajax vertrokken John Heitinga.