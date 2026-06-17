Feyenoord bevestigt de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als hoofdtrainer. De 51-jarige oud-international wordt de opvolger van Robin van Persie, die recent op straat werd gezet ondanks het veiligstellen van Champions League-voetbal én een doorlopend contract.
Van Bronckhorst was afgelopen seizoen actief als assistent van Arne Slot bij Liverpool. Na het ontslag van de hoofdtrainer moesten ook Van Bronckhorst en mede-assistent Sipke Hulshoff het veld ruimen bij The Reds. Diezelfde Hulshoff, die ook bij Feyenoord onder Slot werkte, gaat nu als recherhand van Van Bronckhorst aan de slag in De Kuip. Feyenoord meldt dat Van Bronckhorst voor twee jaar heeft getekend, waarbij ook een optie voor een derde jaar overeen is gekomen.
Technisch directeur Dévy Rigaux laat aan de clubsite van Feyenoord weten dat hij de carrière van Van Bronckhorst 'al jaren met interesse volgt'. "Hij is een vakman en een personality. Zijn brede ervaring, gecombineerd met Feyenoord-dna en de honger naar nieuwe successen die Robert Eenhoorn en ik in onze gesprekken met hem proefden, maken dat we echt geloven dat we met hem de club weer een stap vooruit gaan brengen", aldus de Belg.
De nieuwe hoofd- en assistent-trainer vullen elkaar uitstekend aan, weet Rigaux. "De samenwerking tussen Van Bronckhorst en Hulshoff, die in Engeland verder werd gevormd en versterkt, biedt Feyenoord een complementair trainersduo met zowel internationale ervaring, winnaarsmentaliteit als ook kennis van de club. We zijn dan ook ontzettend blij met hun beider terugkeer in Rotterdam", laat de technisch directeur weten.
Van Bronckhorst brak midden jaren 90, na een verhuurbeurt aan RKC Waalwijk, als speler door bij Feyenoord. In De Kuip groeide hij uit tot Oranje-international legde hij de basis voor een fraaie spelerscarrière die hem langs Rangers FC, Arsenal en FC Barcelona zou leiden. In de zomer van 2007 keerde hij terug in De Kuip, om zijn actieve loopbaan drie seizoenen later te beëindigen.
Na zijn afscheid als speler startte Van Bronckhorst ook zijn trainersloopbaan op bij Feyenoord. Nadat hij als assistent van hoofdtrainers Ronald Koeman en Fred Rutten had gewerkt en bij de Onder-21 voor het eerst op eigen benen had gestaan, werd Van Bronckhorst in 2015 zélf aangesteld als hoofdtrainer van de Stadionclub. Hij zou de functie vier jaar bekleden en daarin vijf prijzen winnen: een landstitel, twee KNVB Bekers en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Daarmee werd Van Bronckhorst de meest succesvolle trainer in de clubgeschiedenis.
In 2019 vertrok Van Bronckhorst bij Feyenoord. Daarna werkte hij als hoofdtrainer in China (Ghuanzhou R&F), Schotland (Rangers FC) en Turkije (Besiktas). Hoewel hij met de Rangers de finale van de Europa League bereikte (die verloren ging tegen Eintracht Frankfurt), hield hij het telkens maximaal een jaar vol. In de zomer van 2025 werd Van Bronckhorst toegevoegd aan de staf van Slot bij Liverpool, waar hij de plek innam van de naar Ajax vertrokken John Heitinga.
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Dit is wat mij betreft een prima keuze. Alleen moeten we ook niet doen alsof Gio en Sipke ineens wonderen gaan verrichten. Dit zijn trainers die gewoon leveren met het materiaal dat ze hebben, prijzen kunnen pakken en rust brengen binnen een club. Ik verwacht niet dat Feyenoord nog eens zo diep onder de ondergrens zakt als afgelopen seizoen. Wat ik verwacht zijn realistische prestaties, een herkenbaar elftal en de kans om weer mee te doen om prijzen. En misschien nog belangrijker: dat supporters, media en bestuur niet na een of twee mindere wedstrijden meteen in paniek raken. In mijn ogen heeft Gio alles in zich om voor Feyenoord te worden wat Wenger voor Arsenal of Ferguson voor Manchester United was. Niet alleen een trainer, maar een gezicht van een tijdperk. Iemand die de club begrijpt, de cultuur kent en verder kijkt dan de uitslag van volgende week. We hebben het bij Slot (Liverpool) gezien. Stel dat Gio in zijn eerste seizoen kampioen wordt. Dan moet je als club niet doorslaan als het een jaar later wat minder gaat. Juist dan moet je vasthouden aan de koers. Succes bouw je niet op in een seizoen, maar over jaren. Het beleid bij Feyenoord staat inmiddels op een stevig fundament. Spelers worden voor relatief lage bedragen gehaald, ontwikkelen zich en vertrekken vervolgens voor forse transfersommen. De club is financieel sterker geworden, sportief ambitieuzer en lijkt eindelijk een duidelijke richting te hebben. Misschien is dat wel het mooiste gevoel van allemaal. Niet dat Feyenoord morgen alles wint, maar dat je het gevoel hebt dat de club weer ergens naartoe werkt. Dat er een plan achter zit. Een toekomst waarin rust, vertrouwen en visie belangrijker zijn dan de waan van de dag. En juist op die manier worden de mooiste successen gebouwd. Welkom terug Gio, in Gio we trust.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dit is wat mij betreft een prima keuze. Alleen moeten we ook niet doen alsof Gio en Sipke ineens wonderen gaan verrichten. Dit zijn trainers die gewoon leveren met het materiaal dat ze hebben, prijzen kunnen pakken en rust brengen binnen een club. Ik verwacht niet dat Feyenoord nog eens zo diep onder de ondergrens zakt als afgelopen seizoen. Wat ik verwacht zijn realistische prestaties, een herkenbaar elftal en de kans om weer mee te doen om prijzen. En misschien nog belangrijker: dat supporters, media en bestuur niet na een of twee mindere wedstrijden meteen in paniek raken. In mijn ogen heeft Gio alles in zich om voor Feyenoord te worden wat Wenger voor Arsenal of Ferguson voor Manchester United was. Niet alleen een trainer, maar een gezicht van een tijdperk. Iemand die de club begrijpt, de cultuur kent en verder kijkt dan de uitslag van volgende week. We hebben het bij Slot (Liverpool) gezien. Stel dat Gio in zijn eerste seizoen kampioen wordt. Dan moet je als club niet doorslaan als het een jaar later wat minder gaat. Juist dan moet je vasthouden aan de koers. Succes bouw je niet op in een seizoen, maar over jaren. Het beleid bij Feyenoord staat inmiddels op een stevig fundament. Spelers worden voor relatief lage bedragen gehaald, ontwikkelen zich en vertrekken vervolgens voor forse transfersommen. De club is financieel sterker geworden, sportief ambitieuzer en lijkt eindelijk een duidelijke richting te hebben. Misschien is dat wel het mooiste gevoel van allemaal. Niet dat Feyenoord morgen alles wint, maar dat je het gevoel hebt dat de club weer ergens naartoe werkt. Dat er een plan achter zit. Een toekomst waarin rust, vertrouwen en visie belangrijker zijn dan de waan van de dag. En juist op die manier worden de mooiste successen gebouwd. Welkom terug Gio, in Gio we trust.