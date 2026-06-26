De kijkers van de WK-wedstrijd tussen Tunesië en Nederland zijn na één helft helemaal klaar met . De aanvaller van AS Roma behield het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman als rechtsbuiten, maar wist veel fans andermaal niet te overtuigen. Opvallend genoeg is Pierre van Hooijdonk wél enthousiast over Malen.

Malen werd voorafgaand aan het toernooi door Koeman nog uitgeroepen tot eerste spits van Oranje. Na een moeizame openingswedstrijd tegen Japan opteerde de keuzeheer in de tweede wedstrijd, tegen Zweden, voor Brian Brobbey in de punt van de aanval. Die scoorde prompt twee keer. Malen mocht tegen de Zweden nog wel starten op rechts maar speelde opnieuw niet overtuigend, zijn vervanger in de rust (Crysencio Summerville) was bovendien rechtstreeks betrokken bij twee goals in de tweede helft.

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De prima vorm van Summerville ten spijt, mocht Malen ook tegen Tunesië vanaf de rechterflank starten - mogelijk ook omdat Summerville 'op scherp' staat met een gele kaart. Ook in de derde poulewedstrijd weet Malen veel kijkers niet te bekoren. "Hij is de zwakste schakel, hoort niet in de basis!", schrijft iemand op X. "Tegen Marokko is Malen zijn basisplaats kwijt aan Summerville", voorspelt een ander alvast. "Malen hopeloos. Doe maar even wisselen", meent een derde.

Compleet ander geluid bij analisten: 'Hij speelt echt goed'

Opvallend genoeg klinkt in de rustanalyse bij de NOS een heel ander geluid. "Malen speelt goed, hij speelt echt goed", zegt Pierre van Hooijdonk. "Aan die rechterkant heeft hij een soort vrije invulling", analyseert de oud-spits, die zijn mening ondersteunt met een aantal wedstrijdbeelden. Rafael van der Vaart is iets minder enthousiast, maar zegt: "Het ziet hem ook tegen. Gakpo scoort élke bal, dan geeft Malen een wereldbal en die wordt dan weer heel slecht gekopt. Wat Pierre laat zien is allemaal waar, maar hij heeft een goal nodig. Dan gaan we allemaal genieten van hem en gaat hij heel erg beslissend zijn. Je ziet aan zijn hoofd: Ach, bij Brobbey valt hij wel voor zijn voeten maar bij mij niet. Daar moet hij doorheen."