Live voetbal

Teruglezen: zo verliep het pijnlijke WK-debuut van Curaçao tegen Duitsland

14 juni 2026, 20:45   Bijgewerkt: 21:04
DUI-CUR
Foto: © Imago
2 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat gaat het WK 2026 vanavond dan eindelijk van start. In Houston opent de debutant direct tegen een loodzware opponent: viervoudig wereldkampioen Duitsland. Een makkie voor Die Mannschaft, of slaagt Curaçao erin om voor een megastunt te zorgen in de allereerste WK-wedstrijd ooit? Om 19.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Duitsland - Curaçao.

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Henk Hoving 94
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Henk Hoving 94
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Wunderbar

Henk Hoving 94
3 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
Henk Hoving 94
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Als Curacao tegen een willekeurige Eredivisie of linkerrijtje KKD club speelt, verliezen ze nog. Ze staan constant op 3 meter te dekken. Dit heeft niks met WK niveau te maken

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
3 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
Henk Hoving 94
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Wunderbar

Henk Hoving 94
3 Reacties
5 Dagen lid
0 Likes
Henk Hoving 94
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Als Curacao tegen een willekeurige Eredivisie of linkerrijtje KKD club speelt, verliezen ze nog. Ze staan constant op 3 meter te dekken. Dit heeft niks met WK niveau te maken

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Duitsland - Curaçao

7 - 1
Vandaag gespeeld om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Curaçao
0
0
0
2
Ivoorkust
0
0
0
3
Ecuador
0
0
0
4
Duitsland
0
0
0

Complete Stand

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