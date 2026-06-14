Voor het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat gaat het WK 2026 vanavond dan eindelijk van start. In Houston opent de debutant direct tegen een loodzware opponent: viervoudig wereldkampioen Duitsland. Een makkie voor Die Mannschaft, of slaagt Curaçao erin om voor een megastunt te zorgen in de allereerste WK-wedstrijd ooit? Om 19.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Duitsland - Curaçao.