LIVE WK 2026 | Duitsland vergroot voorsprong tegen Curaçao

Voor het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat gaat het WK 2026 vanavond dan eindelijk van start. In Houston opent de debutant direct tegen een loodzware opponent: viervoudig wereldkampioen Duitsland. Een makkie voor Die Mannschaft, of slaagt Curaçao erin om voor een megastunt te zorgen in de allereerste WK-wedstrijd ooit? Om 19.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Duitsland - Curaçao.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.