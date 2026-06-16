Live voetbal

LIVE WK 2026 | Frankrijk begint het WK tegen Senegal

16 juni 2026, 20:55
FRASEN
Foto: © Imago / Realtimes
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Voor topfavoriet Frankrijk gaat het WK 2026 vanavond dan eindelijk beginnen. In New York neemt het sterrenensemble van scheidend bondscoach Didier Deschamps het op tegen Senegal. Op het WK van 2002 zorgde Senegal voor een enorme stunt door de voormalige kolonisator met 0-1 te kloppen. Weten De Leeuwen van Teranga 24 jaar later opnieuw te verrassen, of beginnen Les Bleus de jacht op een derde wereldtitel met een zege? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komen de uren op de hoogte van de alle ontwikkelingen bij Frankrijk - Senegal.

LIVE WK 2026: Frankrijk - Senegal

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2m geleden

20:57

De volksliederen worden gezongen

Eerst dat van Frankrijk, daarna het Senegalese.

5m geleden

20:54

We gaan bijna beginnen

De spelers komen het veld op!

28m geleden

20:31

Lees hier alles over het stadion van vanavond:

MetLife Stadium: WK-finale wordt gespeeld op onbereikbare gifbelt

MetLife Stadium: WK-finale wordt gespeeld op onbereikbare gifbelt

Alles wat je moet weten over het MetLife Stadium in New York/New Jersey, op 19 juli het decor van de finale van het WK 2026.

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Senegal op het WK 2026: met sterspeler Mané een nieuwe gooi naar wereldroem

Senegal op het WK 2026: met sterspeler Mané een nieuwe gooi naar wereldroem

Senegal, onder leiding van coach Pape Thiaw, bereidt zich voor op het WK 2026 met een uitdagende openingswedstrijd tegen Frankrijk. Na een succesvolle kwalificatiecampagne en historische prestaties in 2002, zijn de verwachtingen hooggespannen.

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Frankrijk op het WK 2026: Les Bleus als topfavoriet naar Amerika

Frankrijk op het WK 2026: Les Bleus als topfavoriet naar Amerika

Frankrijk, onder leiding van Didier Deschamps, is topfavoriet voor het WK 2026 in Noord-Amerika. Les Bleus mikken op een derde opeenvolgende finale na successen in 2018 en 2022. Het toernooi vindt plaats in de VS, Canada en Mexico.

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35m geleden

20:23

Opstelling Senegal

Senegal start met Sadio Mane en Nicolas Jackson in de aanval, Ibrahim Mabye begint op de bank.

 Opstelling Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane

45m geleden

20:14

Opstelling Frankrijk

Frankrijk hebben de volgende elf namen op papier:
 

Opstelling Frankrijk: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele; Michael Olise, Kylian Mbappe, Desire Doue.

1u geleden

20:10

Welkom

Goedenavond en welkom in het liveblog voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Senegal die om 21:00 vanavond wordt gespeeld. Komende anderhalfuur houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd.

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21:00
Vandaag om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Didier Deschamps

Didier Deschamps
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (15 okt. 1968)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Noorwegen
0
0
0

Complete Stand

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