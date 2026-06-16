LIVE WK 2026 | Frankrijk begint het WK tegen Senegal

Voor topfavoriet Frankrijk gaat het WK 2026 vanavond dan eindelijk beginnen. In New York neemt het sterrenensemble van scheidend bondscoach Didier Deschamps het op tegen Senegal. Op het WK van 2002 zorgde Senegal voor een enorme stunt door de voormalige kolonisator met 0-1 te kloppen. Weten De Leeuwen van Teranga 24 jaar later opnieuw te verrassen, of beginnen Les Bleus de jacht op een derde wereldtitel met een zege? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komen de uren op de hoogte van de alle ontwikkelingen bij Frankrijk - Senegal.