LIVE WK 2026 | Frankrijk begint het WK tegen Senegal

Voor topfavoriet Frankrijk gaat het WK 2026 vanavond dan eindelijk beginnen. In New York neemt het sterrenensemble van scheidend bondscoach Didier Deschamps het op tegen Senegal. Op het WK van 2002 zorgde Senegal voor een enorme stunt door de voormalige kolonisator met 0-1 te kloppen. Weten De Leeuwen van Teranga 24 jaar later opnieuw te verrassen, of beginnen Les Bleus de jacht op een derde wereldtitel met een zege? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komen de uren op de hoogte van de alle ontwikkelingen bij Frankrijk - Senegal.

LIVE WK 2026: Frankrijk - Senegal Sorteer op: Laatste Oudste De volksliederen worden gezongen Eerst dat van Frankrijk, daarna het Senegalese. We gaan bijna beginnen De spelers komen het veld op! Lees hier alles over het stadion van vanavond: MetLife Stadium: WK-finale wordt gespeeld op onbereikbare gifbelt Alles wat je moet weten over het MetLife Stadium in New York/New Jersey, op 19 juli het decor van de finale van het WK 2026. Lees verder Senegal op het WK 2026: met sterspeler Mané een nieuwe gooi naar wereldroem Senegal, onder leiding van coach Pape Thiaw, bereidt zich voor op het WK 2026 met een uitdagende openingswedstrijd tegen Frankrijk. Na een succesvolle kwalificatiecampagne en historische prestaties in 2002, zijn de verwachtingen hooggespannen. Lees verder Frankrijk op het WK 2026: Les Bleus als topfavoriet naar Amerika Frankrijk, onder leiding van Didier Deschamps, is topfavoriet voor het WK 2026 in Noord-Amerika. Les Bleus mikken op een derde opeenvolgende finale na successen in 2018 en 2022. Het toernooi vindt plaats in de VS, Canada en Mexico. Lees verder Opstelling Senegal Senegal start met Sadio Mane en Nicolas Jackson in de aanval, Ibrahim Mabye begint op de bank.



Opstelling Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane Opstelling Frankrijk Frankrijk hebben de volgende elf namen op papier:

Opstelling Frankrijk: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele; Michael Olise, Kylian Mbappe, Desire Doue. Welkom Goedenavond en welkom in het liveblog voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Senegal die om 21:00 vanavond wordt gespeeld. Komende anderhalfuur houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd.