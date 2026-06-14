Live voetbal

LIVE WK 2026 | Het Curaçao van Advocaat debuteert tegen Duitsland op het hoogste podium

14 juni 2026, 17:00
DUI-CUR
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat gaat het WK 2026 vanavond dan eindelijk van start. In Houston opent de debutant direct tegen een loodzware opponent: viervoudig wereldkampioen Duitsland. Een makkie voor Die Mannschaft, of slaagt Curaçao erin om voor een megastunt te zorgen in de allereerste WK-wedstrijd ooit? Om 19.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Duitsland - Curaçao.

LIVE WK 2026: Duitsland - Curaçao

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7m geleden

17:07

Het stadion vanavond

De wedstrijd vindt plaats in het ARG Stadium in Houston, tijdens het WK aangeduid als Houston Stadium. Dat is ook het stadion waarin Nederland tegen Zweden gaat spelen. Lees hier meer over deze voetbaltempel. 

NRG Stadium: Oranje speelt in het stadion waar YouTube werd geboren

NRG Stadium: Oranje speelt in het stadion waar YouTube werd geboren

Oranje speelt belangrijke WK-wedstrijden in Houston Stadium, waaronder een groepsduel tegen Zweden. Nederland kan meerdere keren terugkeren naar Houston tijdens het toernooi, afhankelijk van de groepsresultaten.

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8m geleden

17:06

Advocaat schrijft geschiedenis

Dick Advocaat schrijft vanavond geschiedenis: hij wordt de oudste bondscoach ooit op een WK, met zijn 78 jaar en 260 dagen. Hij is ruim twee keer zo oud als zijn collega vanavond, Julian Nagelsmann (38).

10m geleden

17:04

Welkom in het liveverslag

Goedemiddag en welkom in ons liveverslag van de wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao! Om 19.00 uur wordt de aftrap verricht. 

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