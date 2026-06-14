LIVE WK 2026 | Het Curaçao van Advocaat debuteert tegen Duitsland op het hoogste podium

Voor het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat gaat het WK 2026 vanavond dan eindelijk van start. In Houston opent de debutant direct tegen een loodzware opponent: viervoudig wereldkampioen Duitsland. Een makkie voor Die Mannschaft, of slaagt Curaçao erin om voor een megastunt te zorgen in de allereerste WK-wedstrijd ooit? Om 19.00 uur gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Duitsland - Curaçao.

LIVE WK 2026: Duitsland - Curaçao Sorteer op: Laatste Oudste Het stadion vanavond De wedstrijd vindt plaats in het ARG Stadium in Houston, tijdens het WK aangeduid als Houston Stadium. Dat is ook het stadion waarin Nederland tegen Zweden gaat spelen. Lees hier meer over deze voetbaltempel. NRG Stadium: Oranje speelt in het stadion waar YouTube werd geboren Oranje speelt belangrijke WK-wedstrijden in Houston Stadium, waaronder een groepsduel tegen Zweden. Nederland kan meerdere keren terugkeren naar Houston tijdens het toernooi, afhankelijk van de groepsresultaten. Lees verder Advocaat schrijft geschiedenis Dick Advocaat schrijft vanavond geschiedenis: hij wordt de oudste bondscoach ooit op een WK, met zijn 78 jaar en 260 dagen. Hij is ruim twee keer zo oud als zijn collega vanavond, Julian Nagelsmann (38). Welkom in het liveverslag Goedemiddag en welkom in ons liveverslag van de wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao! Om 19.00 uur wordt de aftrap verricht.