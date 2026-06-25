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LIVE WK 2026 | Kan Curaçao ook stunten tegen Ivoorkust? Advocaat maakt opstelling bekend

25 juni 2026, 20:30   Bijgewerkt: 20:38
CURCIV
Foto: © Imago / Realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Curaçao speelt vanavond in Philadelphia de derde en laatste groepswedstrijd op het WK, waarin Ivoorkust de tegenstander is. Na het sensationele gelijkspel tegen Ecuador azen de mannen van Dick Advocaat tegen de sterke Afrikanen op een nieuwe stunt, wat mogelijk zélfs een plek bij de laatste 32 zou kunnen betekenen. Tegelijkertijd staat het reeds geplaatste Duitsland in New York tegenover Ecuador, dat net als The Blue Wave nu op één punt staat. Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal op beide velden rollen. Mis niets en volg de ontknoping in Groep F in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Curaçao - Ivoorkust en Ecuador - Duitsland

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6m geleden

20:50

Wanneer gaat Curaçao door naar de volgende ronde?

Wie had voorspeld dat Curaçao tot de laatste groepswedstrijd mee zou doen om de knock-outfase, werd waarschijnlijk raar aangekeken. Toch maakt de ploeg van Dick Advocaat nog altijd een serieuze kans.

Winst tegen Ivoorkust brengt het eiland op vier punten, wat mogelijk goed is voor de tweede plek in de poule. Daarvoor is wel hulp nodig van Duitsland, dat moet winnen of gelijkspelen tegen Ecuador. Mocht Ecuador winnen en Curaçao ook, dan maakt de ploeg van Advocaat nog altijd een goede kans om door te gaan als een van de beste nummers drie.

12m geleden

20:44

De stand van zaken in Groep E

Het kan nog (bijna) alle kanten op in Groep E. Duitsland is zeker van de groepswinst, terwijl Ivoorkust, Ecuador en Curaçao vanavond uitmaken wie er als nummer twee eindigt. 

Ivoorkust heeft drie punten, Ecuador en Curaçao allebei één. 

 

16m geleden

20:41

Ook Ecuador en Duitsland maken basiself bekend

Ook bij Ecuador - Duitsland zijn de opstellingen bekend: 

Opstelling Ecuador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Alan Franco, Vite, Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

Opstelling Duitsland: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Pavlovic, Nmecha, Musiala, Wirtz; Sané, Havertz.

20m geleden

20:37

Opstelling Curaçao bekend!

De elf namen van Curaçao zijn bekend. Dick Advocaat stuurt de vertrouwde namen het veld in voor de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust

Opstelling Curaçao: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Locadia.

Opstelling Ivoorkust: Yahia Fofana; Doué, Diomandé, Operi, Koussounou; Kessié, Sangaré; Amad Diallo, Yan Diomandé, Pépé; Bonny.

22m geleden

20:35

Wachten op opstelling Curaçao

In dit blog wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Curaçao - Ivoorkust en Ecuador - Duitsland. 

23m geleden

20:34

Welkom in het liveblog!

Goedenavond, en welkom in het liveblog van de ontknoping van Groep E! Vanavond komen we er achter of het WK-sprookje van Curaçao een vervolg krijgt?

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Curaçao - Ivoorkust

22:00
Vandaag om 22:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
2
7
6
2
Ivoorkust
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1

Complete Stand

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