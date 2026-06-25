LIVE WK 2026 | Kan Curaçao ook stunten tegen Ivoorkust? Advocaat maakt opstelling bekend

Wie had voorspeld dat Curaçao tot de laatste groepswedstrijd mee zou doen om de knock-outfase, werd waarschijnlijk raar aangekeken. Toch maakt de ploeg van Dick Advocaat nog altijd een serieuze kans.

Winst tegen Ivoorkust brengt het eiland op vier punten, wat mogelijk goed is voor de tweede plek in de poule. Daarvoor is wel hulp nodig van Duitsland, dat moet winnen of gelijkspelen tegen Ecuador. Mocht Ecuador winnen en Curaçao ook, dan maakt de ploeg van Advocaat nog altijd een goede kans om door te gaan als een van de beste nummers drie.