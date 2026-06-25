LIVE WK 2026 | Kan Curaçao ook stunten tegen Ivoorkust? Advocaat maakt opstelling bekend

Curaçao speelt vanavond in Philadelphia de derde en laatste groepswedstrijd op het WK, waarin Ivoorkust de tegenstander is. Na het sensationele gelijkspel tegen Ecuador azen de mannen van Dick Advocaat tegen de sterke Afrikanen op een nieuwe stunt, wat mogelijk zélfs een plek bij de laatste 32 zou kunnen betekenen. Tegelijkertijd staat het reeds geplaatste Duitsland in New York tegenover Ecuador, dat net als The Blue Wave nu op één punt staat. Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal op beide velden rollen. Mis niets en volg de ontknoping in Groep F in dit liveblog van FCUpdate.