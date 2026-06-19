Live voetbal 1

Teruglezen: zo rekende Marokko in Boston af met Schotland

19 juni 2026, 02:00   Bijgewerkt: 20 juni 2026, 02:03
Ismael Saibari
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Marokko komt vannacht voor de tweede keer dit WK in actie. Na het verdienstelijke 1-1 gelijkspel tegen Brazilië stuiten de Atlasleeuwen in Boston op Schotland, dat in de eerste speelronde nipt afrekende met Haïti (1-0). De winnaar van vannacht zet een reuzenstap naar de zestiende finales. Om middernacht gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Schotland - Marokko.

LIVE WK 2026: Schotland - Marokko

Sorteer op:

1u geleden

02:00

Afgelopen!

En dan zit het erop: Marokko verslaat Schotland met 0-1 dankzij die vroege goal van Saibari en is héél dichtbij een plek in de zestiende finales!

Marokko dankt Saibari en is nagenoeg zeker van volgende ronde

Marokko dankt Saibari en is nagenoeg zeker van volgende ronde

Marokko verslaat Schotland dankzij een vroege goal van Ismael Saibari: 0-1. De tweede ronde op het WK kan de Atlasleeuwen daardoor nauwelijks meer ontgaan.

Lees verder

1u geleden

01:59

90+5' - Corner voor Schotland (0-1)

Schotland krijgt vlak voor het verstrijken van de blessuretijd nog een hoekschop, maar Marokko kopt 'm weg.

1u geleden

01:58

90+5' - Bijna Amaimouni (0-1)

Amaimouni kan het duel beslissen, maar schiet voorlangs.

1u geleden

01:56

90+3' - Kans Marokko (0-1)

Talbi met een goede kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de invaller schiet over. Gunn lijkt er nog net aan te hebben gezeten, maar mag wel een doeltrap nemen.

1u geleden

01:53

90+1' - Blessuretijd loopt (0-1)

De blessuretijd is ingegaan. Er komen minimaal zes minuten bij, geeft de vierde official net aan.

1u geleden

01:53

🔄89' - Twee wissels (0-1)

Patterson is eruit gegaan, voor hem in de plaats komt Ralston er in de laatste minuten bij. Ook Marokko wisselt: El Nourabet lost Ounahi af.

1u geleden

01:51

88' - Kansje McTominay (0-1)

McTominay komt uit de draai tot een schotje dat door Bounou makkelijk kan worden gevangen. Daarna blijft de Marokkaanse doelman liggen, hij lijkt last te hebben van zijn hamstring.

1u geleden

01:50

87' - Tijd begint te dringen voor Schotland (0-1)

De Schotten hebben niet lang meer om een nederlaag te voorkomen. Nu een voorzet waarbij twee Schotten in de zestien op elkaar botsen, maar iedereen kan verder.

1u geleden

01:48

85' - Kans McTominay (0-1)

McTominay schiet hard in het zijnet, maar via een tegenstander en dus is het een hoekschop voor de Schotten. Die wordt door Dykes naast gekopt.

1u geleden

01:47

🔄83' - Driedubbele wissel Marokko (0-1)

Saibari, El Khannouss en Díaz gaan eruit, in hun plek komen Rahimi, Talbi en Amaimouni erin bij Marokko.

1u geleden

01:45

82' - Wéér geen penalty (0-1)

McTominay loopt zich vast in de Marokkaanse zestien en gaat dan naar de grond, maar scheidsrechter Tantashev wil opnieuw niets weten van een strafschop.

2u geleden

01:40

77' - Kansje Díaz (0-1)

Díaz duikt op in de zestien, maar speelt de bal iets te ver voor zich uit en dan zit er een Schotse verdediger tussen.

2u geleden

01:37

74' - Pijnlijke botsing (0-1)

Bounou vangt een dieptepass en knalt dan hard op Gannon-Doak. De Marokkaanse doelman blijft even aangeslagen liggen in de zestien, maar is inmiddels opgelapt en kan verder.

2u geleden

01:34

🔄71' - Dubbele wissel Schotland (0-1)

Adams en Christie gaan eruit bij de Schotten, zij maken plaats voor Dykes en McClean. De bal rolt inmiddels weer. Wat kan Schotland nog uitrichten in het laatste kwart van de wedstrijd?

2u geleden

01:31

68' - Drinkpauze (0-1)

Tijd voor de drinkpauze. 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Ronald Koeman

Valentijn Driessen pleit voor reserverol sterspeler van Oranje

  • di 16 juni, 09:38
  • 16 jun. 09:38
  • 10
Ronald Koeman

Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Zweden

  • Gisteren, 16:58
  • Gisteren, 16:58
  • 1
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
359 Reacties
94 Dagen lid
210 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Marokko speeld op halve kracht zo te zien 😉

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
359 Reacties
94 Dagen lid
210 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Marokko speeld op halve kracht zo te zien 😉

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Schotland - Marokko

0 - 1
Vandaag gespeeld om 00:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Schotland
1
1
3
2
Marokko
1
0
1
3
Brazilië
1
0
1
4
Haïti
1
-1
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws