Teruglezen: zo rekende Marokko in Boston af met Schotland

Marokko komt vannacht voor de tweede keer dit WK in actie. Na het verdienstelijke 1-1 gelijkspel tegen Brazilië stuiten de Atlasleeuwen in Boston op Schotland, dat in de eerste speelronde nipt afrekende met Haïti (1-0). De winnaar van vannacht zet een reuzenstap naar de zestiende finales. Om middernacht gaat de bal rollen, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Schotland - Marokko.

LIVE WK 2026: Schotland - Marokko Sorteer op: Laatste Oudste Afgelopen! En dan zit het erop: Marokko verslaat Schotland met 0-1 dankzij die vroege goal van Saibari en is héél dichtbij een plek in de zestiende finales! Marokko dankt Saibari en is nagenoeg zeker van volgende ronde Marokko verslaat Schotland dankzij een vroege goal van Ismael Saibari: 0-1. De tweede ronde op het WK kan de Atlasleeuwen daardoor nauwelijks meer ontgaan. Lees verder 90+5' - Corner voor Schotland (0-1) Schotland krijgt vlak voor het verstrijken van de blessuretijd nog een hoekschop, maar Marokko kopt 'm weg. 90+5' - Bijna Amaimouni (0-1) Amaimouni kan het duel beslissen, maar schiet voorlangs. 90+3' - Kans Marokko (0-1) Talbi met een goede kans om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de invaller schiet over. Gunn lijkt er nog net aan te hebben gezeten, maar mag wel een doeltrap nemen. 90+1' - Blessuretijd loopt (0-1) De blessuretijd is ingegaan. Er komen minimaal zes minuten bij, geeft de vierde official net aan. 🔄89' - Twee wissels (0-1) Patterson is eruit gegaan, voor hem in de plaats komt Ralston er in de laatste minuten bij. Ook Marokko wisselt: El Nourabet lost Ounahi af. 88' - Kansje McTominay (0-1) McTominay komt uit de draai tot een schotje dat door Bounou makkelijk kan worden gevangen. Daarna blijft de Marokkaanse doelman liggen, hij lijkt last te hebben van zijn hamstring. 87' - Tijd begint te dringen voor Schotland (0-1) De Schotten hebben niet lang meer om een nederlaag te voorkomen. Nu een voorzet waarbij twee Schotten in de zestien op elkaar botsen, maar iedereen kan verder. 85' - Kans McTominay (0-1) McTominay schiet hard in het zijnet, maar via een tegenstander en dus is het een hoekschop voor de Schotten. Die wordt door Dykes naast gekopt. 🔄83' - Driedubbele wissel Marokko (0-1) Saibari, El Khannouss en Díaz gaan eruit, in hun plek komen Rahimi, Talbi en Amaimouni erin bij Marokko. 82' - Wéér geen penalty (0-1) McTominay loopt zich vast in de Marokkaanse zestien en gaat dan naar de grond, maar scheidsrechter Tantashev wil opnieuw niets weten van een strafschop. 77' - Kansje Díaz (0-1) Díaz duikt op in de zestien, maar speelt de bal iets te ver voor zich uit en dan zit er een Schotse verdediger tussen. 74' - Pijnlijke botsing (0-1) Bounou vangt een dieptepass en knalt dan hard op Gannon-Doak. De Marokkaanse doelman blijft even aangeslagen liggen in de zestien, maar is inmiddels opgelapt en kan verder. 🔄71' - Dubbele wissel Schotland (0-1) Adams en Christie gaan eruit bij de Schotten, zij maken plaats voor Dykes en McClean. De bal rolt inmiddels weer. Wat kan Schotland nog uitrichten in het laatste kwart van de wedstrijd? 68' - Drinkpauze (0-1) Tijd voor de drinkpauze. Laad meer