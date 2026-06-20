LIVE WK 2026 | Oranje stuit in tweede poulewedstrijd op Zweden

Nederland stuit vanavond in de tweede groepswedstrijd op het WK op Zweden. Na de 2-2 in de openingswedstrijd tegen Japan zou een zege op de Scandinaviërs een reuzenstap richting de volgende ronde betekenen voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. De Zweden waren in hun eerste wedstrijd veel te sterk voor Tunesië (5-1) en zullen dus met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Houston, in dit liveblog houdt FCUpdate je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Nederland - Zweden.

LIVE WK 2026: Nederland - Zweden Sorteer op: Laatste Oudste KNVB komt met dringende waarschuwing voor Oranje-supporters in Houston De KNVB heeft de meereizende supporters van het Nederlands elftal gewaarschuwd voor de extreme weersomstandigheden in Houston. Lees verder Welkom! Goedemiddag en welkom in het blog voor de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal op dit WK. Vanavond neemt Oranje het om 19:00 in Houston op tegen Zweden. De komende uren houden wij u op de hoogte van alles wat u moet weten omtrent deze wedstrijd.