Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Zweden

Nederland neemt het zaterdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) op tegen Zweden voor de tweede wedstrijd in Groep F op het WK. De ploeg van Ronald Koeman gaat op jacht naar de eerste overwinning, die cruciaal kan zijn met het oog op de knock-outfase. In dit artikel lees je de vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Zweden.

Het Nederlands elftal opende het WK met een 2-2-gelijkspel tegen Japan. Geconcludeerd mag worden dat Oranje in dat duel tactisch verrassend goed voor de dag kwam, totdat enkele wissels ongelukkig uitpakten. Mede daardoor namen de Japanners het initiatief weer over en kon Nederland niet meer onder de druk uitkomen. Dat resulteerde in de gelijkmaker en dus een tik voor Koeman en zijn spelers.

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De druk is daardoor toegenomen richting het duel met Zweden, dat juist overtuigend won van Tunesië (5-1). Wil Nederland Groep F als winnaar afsluiten, dan is een zege van groot belang. Een nederlaag zou betekenen dat Oranje zich moet richten op de tweede of derde plaats.

Vermoedelijke opstelling Nederland – Zweden

Desondanks kwam Nederland niet onaardig voor de dag tegen Japan, waardoor Koeman waarschijnlijk vasthoudt aan zijn basiself. De enige speler die (tot dusver) ontbreekt bij Oranje is Quinten Timber. De middenvelder liep donderdag een hersenschudding op tijdens de training en zal de kraker tegen Zweden moeten missen.

Over de defensie bestaat weinig twijfel. Bart Verbruggen staat onder de lat en de verdediging wordt gevormd door (van rechts naar links) Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven. Tegen Japan zakte Frenkie de Jong geregeld terug als derde centrale verdediger, iets wat tegen Zweden waarschijnlijk minder vaak zal gebeuren.

De controleur vormt samen met Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders opnieuw het middenveld. Voorin houdt Koeman waarschijnlijk vast aan Crysencio Summerville, Donyell Malen en Cody Gakpo. Memphis Depay lijkt nog niet fit genoeg en zal vermoedelijk genoegen moeten nemen met een rol als derde spits.

Vermoedelijke opstelling Nederland tegen Zweden:

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.