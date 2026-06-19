Nederland – Zweden op tv: waar en hoe laat is tweede WK-duel te zien?

Nederland staat alweer voor de tweede groepswedstrijd van het WK, als Zweden zaterdagavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) de opponent is van de ploeg van Ronald Koeman. Het belangrijke duel wordt uiteraard uitgezonden op televisie, maar hoe laat en op welke zender? En hoe laat begint de voorbeschouwing? FCUpdate zet alles wat je moet weten in dit artikel voor je op een rijtje.

Hoe laat begint Nederland – Zweden?

De tweede groepswedstrijd van Nederland in Groep F tegen Zweden begint zaterdagavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Het duel wordt afgewerkt in Houston (VS) in het NRG Stadium, dat voor dit WK is omgetoverd tot het Houston Stadium. Op het moment dat Nederland en Zweden aftrappen, is het daar 12.00 uur ’s middags.

Op welke zender wordt Nederland – Zweden uitgezonden?

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Nederland – Zweden wordt in Nederland uitgezonden door de NOS, op NPO 1. Vanaf 18.00 uur begint de voorbeschouwing op het groepsduel in het programma NOS WK Avond. Arman Avsarolglu, die eerder deze week juist onder vuur lag, is de commentator van dienst namens de NOS. Behalve op tv, is het duel ook te volgen via een gratis livestream op de NOS-website én via de app van de publieke omroep.

Zweden in vorm, Nederland gewaarschuwd

Het Nederlands elftal trapte het WK af met een ongelukkig gelijkspel tegen Japan (2-2). De ploeg van Ronald Koeman kwam tweemaal op voorsprong dankzij goals van Virgil van Dijk en Crysencio Summerville, maar zag de Japanners vlak voor tijd gelijkmaken. Zweden won zijn eerste groepsduel wél, en hoe. De ploeg van Graham Potter maakte een statement door Tunesië met 5-1 te verslaan. Oranje is gewaarschuwd voor topspitsen Viktor Gyökeres en Alexander Isak.

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