Live voetbal

Teruglezen | Zo kwam het WK-sprookje van Curaçao ten einde tegen Ivoorkust

26 juni 2026, 00:00
CURCIV
Foto: © Imago / Realtimes
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Curaçao speelt vanavond in Philadelphia de derde en laatste groepswedstrijd op het WK, waarin Ivoorkust de tegenstander is. Na het sensationele gelijkspel tegen Ecuador azen de mannen van Dick Advocaat tegen de sterke Afrikanen op een nieuwe stunt, wat mogelijk zélfs een plek bij de laatste 32 zou kunnen betekenen. Tegelijkertijd staat het reeds geplaatste Duitsland in New York tegenover Ecuador, dat net als The Blue Wave nu op één punt staat. Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal op beide velden rollen. Mis niets en volg de ontknoping in Groep F in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Curaçao - Ivoorkust en Ecuador - Duitsland

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5m geleden

00:00

Wedstrijdverslag van beide duels

Sprookje van Dick Advocaat zit erop: Pépé beëindigt WK-avontuur Curaçao

Sprookje van Dick Advocaat zit erop: Pépé beëindigt WK-avontuur Curaçao

Het onvergetelijke WK-sprookje van Curaçao zit erop. De ploeg van Dick Advocaat begon met uitzicht op plaatsing aan de beslissende groepswedstrijd tegen Ivoorkust, maar ging uiteindelijk met 0-2 onderuit.

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6m geleden

23:59

Ecuador wint van Duitsland en doet geweldige zaken

Ecuador wint met 2-1 van Duitsland, waardoor het op vier punten in de poule komt. Dit aantal is vrijwel zeker genoeg voor de volgende ronde. 

6m geleden

23:59

AFGELOPEN - Sprookje Curaçao ten einde

Het is afgelopen: het sprookje van Curaçao zit erop. Ivoorkust is met 0-2 te sterk en stuurt de ploeg van Dick Advocaat naar huis.

13m geleden

23:51

Geen penalty

Blijkbaar vindt de VAR het geen overtreding van Bacuna. Even later valt daar bijna de 1-2, als Noslin de Ivoorkust-doelman probeert te verrassen. 

16m geleden

23:49

88' - Penalty voor Ivoorkust?

Het spel gaat voorlopig verder na een overtreding van Juninho Bacuna, maar de VAR gaat mogelijk zometeen nog kijken. 

17m geleden

23:48

86' - Bijna 0-3

Obispo werkt de bal bijna in eigen doel, al mag je deze actie ook gerust knap verdedigend werk noemen.

26m geleden

23:39

77' - Verrassing in de maak? 2-1 voor Ecuador

Ecuador komt op voorsprong tegen Duitsland! Plata maakt hem, nu wel!

36m geleden

23:29

Uit het niets

De goal valt uit het niets, maar lijkt de wedstrijd in het slot te gooien. Als een mes door de warme boter snijdt Ivoorkust door de Curaçaose verdediging. Het sprookje lijkt ten einde.

40m geleden

23:25

64' - Doelpunt Ivoorkust: 0-2

Daar is plotseling de 0-2. Nicolas Pépé maakt hem opnieuw. Sangaré geeft de bal fraai mee aan de aanvaller, die knap afrondt. Het lijkt gedaan voor Curaçao.

41m geleden

23:23

61' - Aanvallende wissel Curaçao

Antonisse komt in de ploeg voor Comenencia: een aanvaller voor een middenvelder dus bij Curaçao!

44m geleden

23:21

Goudhaantje Undav komt bij Duitsland

Daar komt Undav, die - als invaller - tot nu toe drie doelpunten wist te maken op het WK. Gaat hij opnieuw belangrijk zijn tegen Ecuador?

1u geleden

23:17

55'- Prima knal van Floranus

Floranus probeert het van grote afstand en is dicht bij de gelijkmaker!

1u geleden

23:14

53' - Gevaarlijk moment Ivoorkust

Daar komt Curaçao heel goed weg. Een schot van Kessie gaat via een Curaçaose verdediger nét naast het doel van Room. 

1u geleden

23:09

Geen strafschop

Inderdaad, de overtreding van Sané wordt bestraft: geen penalty voor Duitsland.

1u geleden

23:08

Penalty Duitsland!

Direct na rust krijgt Duitsland een penalty, of toch niet? Sané lijkt een overtreding te maken in aanloop naar het moment.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Curaçao - Ivoorkust

0 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
2
7
6
2
Ivoorkust
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1

Complete Stand

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