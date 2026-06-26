Teruglezen | Zo kwam het WK-sprookje van Curaçao ten einde tegen Ivoorkust

Curaçao speelt vanavond in Philadelphia de derde en laatste groepswedstrijd op het WK, waarin Ivoorkust de tegenstander is. Na het sensationele gelijkspel tegen Ecuador azen de mannen van Dick Advocaat tegen de sterke Afrikanen op een nieuwe stunt, wat mogelijk zélfs een plek bij de laatste 32 zou kunnen betekenen. Tegelijkertijd staat het reeds geplaatste Duitsland in New York tegenover Ecuador, dat net als The Blue Wave nu op één punt staat. Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal op beide velden rollen. Mis niets en volg de ontknoping in Groep F in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Curaçao - Ivoorkust en Ecuador - Duitsland Sorteer op: Laatste Oudste Wedstrijdverslag van beide duels Sprookje van Dick Advocaat zit erop: Pépé beëindigt WK-avontuur Curaçao Het onvergetelijke WK-sprookje van Curaçao zit erop. De ploeg van Dick Advocaat begon met uitzicht op plaatsing aan de beslissende groepswedstrijd tegen Ivoorkust, maar ging uiteindelijk met 0-2 onderuit. Lees verder Ecuador wint van Duitsland en doet geweldige zaken Ecuador wint met 2-1 van Duitsland, waardoor het op vier punten in de poule komt. Dit aantal is vrijwel zeker genoeg voor de volgende ronde. AFGELOPEN - Sprookje Curaçao ten einde Het is afgelopen: het sprookje van Curaçao zit erop. Ivoorkust is met 0-2 te sterk en stuurt de ploeg van Dick Advocaat naar huis. Geen penalty Blijkbaar vindt de VAR het geen overtreding van Bacuna. Even later valt daar bijna de 1-2, als Noslin de Ivoorkust-doelman probeert te verrassen. 88' - Penalty voor Ivoorkust? Het spel gaat voorlopig verder na een overtreding van Juninho Bacuna, maar de VAR gaat mogelijk zometeen nog kijken. 86' - Bijna 0-3 Obispo werkt de bal bijna in eigen doel, al mag je deze actie ook gerust knap verdedigend werk noemen. 77' - Verrassing in de maak? 2-1 voor Ecuador Ecuador komt op voorsprong tegen Duitsland! Plata maakt hem, nu wel! Uit het niets De goal valt uit het niets, maar lijkt de wedstrijd in het slot te gooien. Als een mes door de warme boter snijdt Ivoorkust door de Curaçaose verdediging. Het sprookje lijkt ten einde. 64' - Doelpunt Ivoorkust: 0-2 BREAKING Daar is plotseling de 0-2. Nicolas Pépé maakt hem opnieuw. Sangaré geeft de bal fraai mee aan de aanvaller, die knap afrondt. Het lijkt gedaan voor Curaçao. 61' - Aanvallende wissel Curaçao Antonisse komt in de ploeg voor Comenencia: een aanvaller voor een middenvelder dus bij Curaçao! Goudhaantje Undav komt bij Duitsland Daar komt Undav, die - als invaller - tot nu toe drie doelpunten wist te maken op het WK. Gaat hij opnieuw belangrijk zijn tegen Ecuador? 55'- Prima knal van Floranus Floranus probeert het van grote afstand en is dicht bij de gelijkmaker! 53' - Gevaarlijk moment Ivoorkust Daar komt Curaçao heel goed weg. Een schot van Kessie gaat via een Curaçaose verdediger nét naast het doel van Room. Geen strafschop Inderdaad, de overtreding van Sané wordt bestraft: geen penalty voor Duitsland. Penalty Duitsland! Direct na rust krijgt Duitsland een penalty, of toch niet? Sané lijkt een overtreding te maken in aanloop naar het moment. Laad meer