Teruglezen | Zo kwam het WK-sprookje van Curaçao ten einde tegen Ivoorkust

Curaçao speelt vanavond in Philadelphia de derde en laatste groepswedstrijd op het WK, waarin Ivoorkust de tegenstander is. Na het sensationele gelijkspel tegen Ecuador azen de mannen van Dick Advocaat tegen de sterke Afrikanen op een nieuwe stunt, wat mogelijk zélfs een plek bij de laatste 32 zou kunnen betekenen. Tegelijkertijd staat het reeds geplaatste Duitsland in New York tegenover Ecuador, dat net als The Blue Wave nu op één punt staat. Om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal op beide velden rollen. Mis niets en volg de ontknoping in Groep F in dit liveblog van FCUpdate.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.