Livestream: zo kijk je gratis naar Australië - Turkije op het WK

Zondagochtend begint voor Turkije het WK 2026 met een ontmoeting tegen Australië. In het BC Place Stadium in Vancouver staan beide landen vanaf 06.00 uur Nederlandse tijd tegenover elkaar in hun eerste groepswedstrijd. In dit artikel lees je hoe je Australië - Turkije live én gratis kunt bekijken.

Gratis livestream van Australië - Turkije

Turkije trapt zondagochtend af op het WK met een belangrijk duel tegen Australië. De wedstrijd begint om 06.00 uur Nederlandse tijd en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Supporters kunnen het treffen volgen via NPO 1, maar ook online is de wedstrijd gratis te bekijken via een livestream.

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Wie geen televisie tot zijn beschikking heeft, kan het duel eenvoudig volgen via deze livestream.

Situatie in Groep D

Australië en Turkije zijn ondergebracht in Groep D van het WK 2026. Ook de Verenigde Staten en Paraguay maken deel uit van deze poule. Die landen kwamen vrijdagnacht al in actie tegen elkaar.

De Verenigde Staten begonnen uitstekend aan het toernooi met een overtuigende 4-1 overwinning op Paraguay. Daardoor weten Australië en Turkije direct wat hen te doen staat: punten pakken om niet meteen achter de feiten aan te lopen in de strijd om een plek in de knock-outfase.