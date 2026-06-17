Carlos Aalbers ontkent cruciaal detail uit afscheidsbericht Jasper Cillessen

Carlos Aalbers heeft tegenover De Gelderlander gereageerd op het opvallende besluit om het contract van niet te verlengen. Volgens de doelman wilde NEC niet meewerken aan een mogelijke nieuwe rol voor hem na zijn carrière, maar de technisch directeur ontkent dat met klem.

Cillessen meldde zich maandag teleurgesteld op Instagram met de mededeling dat hij na dit seizoen vertrekt bij NEC. De 37-jarige doelman had de wens om na zijn actieve loopbaan door te stromen naar de technische staf, maar zag die hoop in rook opgaan. “Mijn wens was om voor minimaal twee jaar te tekenen en daarna binnen de club mijn eerste stappen als keeperstrainer te zetten. Helaas zijn we daar samen niet uitgekomen”, liet Cillessen weten.

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Aalbers reageert bij De Gelderlander op die uitspraken en stelt dat er geen concrete gesprekken zijn gevoerd over een toekomstige rol binnen de club. “Gisteravond las ik ineens dat het ook over de rol van keeperstrainer gaat. Maar daar hebben we niet eens concreet over gesproken. Het ging alleen over één of twee jaar”, aldus de technisch directeur.

De beleidsbepaler van de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen geeft wel aan dat NEC in de toekomst openstaat voor een rol voor Cillessen. “We zien nog steeds dat Jasper keeperstrainer bij NEC kan worden”, besluit Aalbers.