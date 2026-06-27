Journalist en schrijver Rocher Koendjbiharie heeft zaterdag hard uitgehaald naar de Nederlandse media. Koendjbiharie hekelt de berichtgeving in Nederland over het WK-succes van Kaapverdië.

Kaapverdië plaatste zich zaterdagnacht verrassend voor de knock-outfase van het WK. Het elftal van bondscoach Pedro Leitão Brito, kortweg Bubista, speelde doelpuntloos gelijk tegen Iran en eindigde zo achter Spanje als tweede in Groep H. In de achtste finales wacht nu een duel met regerend wereldkampioen Argentinië.

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Nederlandse media berichtten uitgebreid over het succes van Kaapverdië. ‘Nederlands getint Kaapverdië schrijft WK-geschiedenis en treft nu Argentinië’ kopte Nu.nl bijvoorbeeld na het gelijkspel tegen Iran.

De selectie van Kaapverdië herbergt zes spelers die in Nederland werden geboren: Laros Duarte, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Sidny Lopes Cabral en Dailon Livramento. Koendjbiharie vindt het echter misplaatst dat diverse media, waaronder Nu.nl, spreken van een ‘Nederlands getint Kaapverdië’.

“Als er iets Nederlands is, dan is dit het wel: winsten koloniseren waar je helemaal niks mee te maken hebt”, zegt Koendjbiharie geïrriteerd in een video op TikTok. “Hoe bedoel je: Nederlands getint? Nederland heeft precies niks te zoeken bij deze overwinning van Kaapverdië.”

“En dit is wat altijd gebeurt”, stelt de journalist, die zelf Hindoestaanse roots heeft en onder meer als radiocolumnist werkzaam is bij Omroep ZWART. “Wanneer wij als migranten winsten behalen of het goed doen, dan claimt Nederland ons met liefde. Maar op het moment dat wij niet naar de pijpen dansen, dan zijn wij het grote kwaad. Laat Kaapverdië met rust! Deze overwinning hebben zij aan zichzelf te danken. Daar heeft Nederland he-le-maal niks mee te maken.”