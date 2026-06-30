Ontgoochelde Van Hecke biedt excuses aan na uitschakeling Oranje

staat na Nederland - Marokko compleet ontgoocheld voor de camera van de NOS. De verdediger speelde ook tegen de Atlasleeuwen persoonlijk een sterke wedstrijd, maar Oranje werd uiteindelijk na strafschoppen uitgeschakeld. Van Hecke biedt daarvoor zelfs zijn excuses aan richting de kijkers.

Van Hecke kreeg het zwaar te verduren tegen de Marokkanen. Zo kreeg hij het in de eerste helft al vroeg aan de stok met Ismael Saibari, plantte Azzedine Ounahi even later zijn elleboog vól in zijn gelaat en kreeg hij vlak voor rust ongelukkig de schoen van Noussair Mazraoui op zijn hoofd, wat Van Hecke op een hevig bloedende wond kwam te staan die ter plekke gedicht moest worden.

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Na 120 minuten voetballen stond er in Monterrey nog altijd een 1-1 stand op het bord, waardoor penalty's voor de beslissing moesten zorgen. Nederland miste er drie van de vijf, eentje meer dan de Marokkanen, en kan de koffers dus gaan pakken. Kort na de uitschakeling staat Van Hecke, met het opgedroogde bloed nog in de blonde lokken, de NOS te woord. Hoe heeft hij de wedstrijd beleefd?

"Ja... het was een heet potje", zegt de verdediger met een holle blik in de ogen. "Zo teleurgesteld dat je niet wint en niet doorgaat. We hebben er hard voor gestreden, alles gegeven. Alleen: het was net niet. Ik denk dat je het niet zuurder kunt krijgen. In de blessuretijd scoren zij de 1-1", verwijst de Zeeuw naar de late gelijkmaker van Issa Diop waarmee Marokko in blessuretijd nog een verlenging afdwong. "En dan verlies je 'm na penalty's, zo pijnlijk."

Over zijn verwondingen is Van Hecke luchtig: "Het was hard tegen hard en we gingen ervoor. Maar het maakt allemaal niet uit, we hebben verloren. Voor het land, voor het team... Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. Sorry dat we niet door zijn gegaan."