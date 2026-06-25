‘Sergiño Dest verschijnt op lijstje van Duitse topclub’

lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij PSV. De 25-jarige Amerikaan kan volgens BILD namelijk op interesse van Bayer Leverkusen rekenen. De Duitse topclub is op zoek naar een nieuwe links- en rechtsback. Dest kan op beide posities uit de voeten.

Dest kwam in de zomer van 2023 op huurbasis van FC Barcelona naar PSV, dat hem een jaar later definitief kon inlijven. De vleugelverdediger speelde met name in zijn eerste en derde seizoen in Eindhoven een belangrijke rol in de kampioenschappen. Seizoen 2024/25 moest hij grotendeels missen door een kruisbandblessure. Na drie jaar PSV lijkt het erop dat Dest deze zomer weer naar het buitenland gaat.

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Volgens BILD is Dest een van de spelers die op de verlanglijst van Bayer Leverkusen staat. De Duitse topclub gaat namelijk afscheid nemen van linksback Alejandro Grimaldo, terwijl er ook op de rechterkant wel een speler bij kan. De verdediger van PSV kan op beide posities uit de voeten, waardoor hij een interessante optie is.

De krant stelt echter dat Dest als ‘alternatief’ geldt voor Bayer Leverkusen. Andere kandidaten zijn Raphaël Guerreiro en Arsène Kouassi voor de linkerkant van de verdediging en Konstantinos Mavropanos voor de rechtsbackpositie.