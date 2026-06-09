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Sneijder roept Koeman op tot verrassende omzetting in Oranje

9 juni 2026, 10:27
Wesley Sneijder en Ronald Koeman
Foto: © Imago / Realtimes
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Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Wesley Sneijder houdt er rekening mee dat het Nederlands elftal in een compleet ander systeem gaat aantreden in de eerste WK-wedstrijd, komende zondag tegen Japan. Dat zegt de recordinternational, die dinsdag zijn 42ste verjaardag viert, in de 538 Ochtendshow.

Oranje beleefde maandag een moeizame generale repetitie tegen Oezbekistan. De WK-debutant werd door twee benutte strafschoppen van Cody Gakpo, waarvan de laatste pas in minuut 98, met 2-1 verslagen. Sneijder vertelt in het radioprogramma dat zijn telefoon dinsdagochtend roodgloeiend staat van de appjes, niet alleen met felicitaties: "Daarna kreeg ik erachteraan: ga jij niet even heel snel naar Amerika om het elftal toe te spreken?"

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Toch wil Sneijder niet teveel waarde hechten aan de moeizame oefenzege. "Het is nog steeds in de voorbereiding. Laten we hopen dat het straks wel staat", zegt de oud-middenvelder. Daarbij rekent Sneijder nog op een tactische verrassing van bondscoach Ronald Koeman: "Ik geloof niet dat wij 4-3-3 gaan spelen. Ik geloof het gewoon niet. Ik denk dat Koeman niet teveel prijs wil geven en dat hij straks ineens iets heel anders uit de hoge hoed tovert."

De bondscoach staat echter niet bekend als iemand die ineens verrassend uit de hoek komt, weet Sneijder ook. "Nee, dat is dan weer de keerzijde. Ik ken hem natuurlijk", verwijst hij naar zijn gezamenlijke verleden met Koeman bij Ajax, begin deze eeuw. "Zo'n trainer is hij inderdaad niet. Daarom zeg ik ook: we mogen het alleen hopen met z'n allen. Want zó gaat het niet werken", besluit Sneijder.

VIDEO - Wesley Sneijder geeft Oranje-analyse: 'Hopen dat Koeman het anders gaat doen'

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Jopie14
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Jopie14
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
361 Reacties
125 Dagen lid
425 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoop is uitgestelde teleurstelling Wesley.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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