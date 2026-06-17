De Braziliaanse influencer Lary Simões was helemaal niet zwanger van , zo laat Dennis Depay weten aan Story. Volgens de vader van de topscorer aller tijden van Oranje was Simões alleen uit op geld.

Eind oktober vorig jaar brak er een mediastorm los rond Depay. Simões gaf namelijk aan zwanger te zijn van de Nederlandse voetballer, maar beschuldigde hem ervan dat hij ieder contact heeft gemeden. Enkele dagen later schreef de influencer op Instagram dat Depay contact met haar had opgenomen. In maart meldde Simões dat haar dochtertje, dat Melissa zou gaan heten, voor de geboorte was overleden.

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Hoewel Simões dus de nodige informatie over de zwangerschap heeft gedeeld, heeft Depay hier nooit uitspraken over gedaan. In een gesprek met Dennis Depay besloot Story daarom te vragen of hij meer weet over de situatie van zijn zoon. “Ik heb Memphis destijds meteen gevraagd of hij vader werd”, antwoordt de vader van de Nederlandse spits. “Maar hij liet mij weten: ‘Dat is niet waar, ze is niet zwanger van mij.’ Deze vrouw was alleen uit op het geld van Memphis”, is Depay senior duidelijk.

Depay sprak onlangs met zijn vader af in Brazilië, waar ze veel over het leven hebben gesproken. “Of Memphis op dit moment een vriendin heeft? Niet echt”, aldus Depay senior. “Hij is druk bezig met zijn voetbalcarrière.” Wel heeft hij gevraagd of de spits open staat om te trouwen. “Hij liet weten: ‘Als ik een goede vrouw tegenkom, dan ga ik trouwen.’ Dat zou leuk zijn.”

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