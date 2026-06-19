Victor Vlam vindt ontslag compleet terecht na enorme fout, Hélène Hendriks niet

Victor Vlam vindt het volkomen terecht dat Florencia Peña is vertrokken als presentatrice bij Luzu TV. De Argentijnse journalist zei afgelopen week live op televisie dat Jorge Messi, de vader van Lionel, was ontslagen. Dat bleek echter niet het geval.

Florencia Peña maakt enorme blunder

Peña zorgde voor grote opschudding toen zij in het programma El Show del Verano plotseling bekendmaakte dat Jorge Messi zou zijn overleden. Daarbij stelde ze zelfs dat de Argentijnse sterspeler daardoor het WK zou moeten verlaten. Het bericht verspreidde zich razendsnel via sociale media, maar bleek al snel volledig onjuist.

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De familie Messi zag zich vervolgens genoodzaakt om met een officiële verklaring naar buiten te komen. Daarin werd bevestigd dat Jorge Messi kampt met gezondheidsproblemen, maar dat hij onder medisch toezicht staat en herstel laat zien.

“De familie Messi laat weten dat Jorge momenteel met gezondheidsproblemen kampt. Op dit moment staat hij onder medisch toezicht, is hij aan het herstellen en maakt hij een positieve ontwikkeling door binnen zijn huidige situatie”, luidde de verklaring.

Nadat de fout aan het licht kwam, verscheen Peña zichtbaar aangeslagen voor de camera om haar excuses aan te bieden. De presentatrice benadrukte dat de informatie haar tijdens de live-uitzending door de productie als gecontroleerd was aangereikt, maar nam tegelijkertijd verantwoordelijkheid voor haar rol.

“Ik wil allereerst vanuit de grond van mijn hart mijn excuses aanbieden. Ik had nooit gedacht dat mij zoiets zou overkomen”, zei ze geëmotioneerd. “Ik maakte een fout en heb me vergist. Daarom sta ik hier om mijn oprechte excuses aan te bieden.”

Later volgde ook een schriftelijke verklaring via sociale media. “Ik bied mijn excuses aan aan de familie Messi voor het verschrikkelijke moment dat zij, naar ik me kan voorstellen, nu beleven. Ik schaam me diep dat ik degene ben geweest die dit verdriet heeft veroorzaakt.”

Daarbij maakte Peña bekend dat zij haar werkzaamheden bij Luzu TV beëindigt. “Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn aandeel in deze fout en daarom heb ik besloten een stap opzij te zetten en mijn deelname aan Luzu te beëindigen. Nogmaals: het spijt me oprecht. Ik heb een fout gemaakt.”

Ook de zender zelf reageerde stevig op het incident. In een verklaring maakt Luzu TV duidelijk dat het verspreiden van gevoelige informatie zonder grondige verificatie onacceptabel is. De leiding besloot daarom afscheid te nemen van alle betrokken verantwoordelijken. Peña was Luzu TV dus voor: zij trok zichzelf terug.

Victor Vlam vindt vertrek terecht

Het (noodgedwongen) vertrek van Peña komt vrijdagavond in De Oranjezomer ter sprake. Hélène Hendriks en Rutger Castricum hebben beiden overduidelijk te doen met de presentatrice.

“Zij kan daar toch niks aan doen?!”, zegt Hendriks. Televisiecriticus Victor Vlam is het daar echter compleet mee oneens: “Oh, jawel hoor! Ze had twee moeten nadenken. Je geloofwaardigheid is wel echt helemaal weg.”

“Victor, je zit live in een programma en dan roept een redacteur in jouw oor: die is dood. Daar moet je toch blind op kunnen varen? Dan ga je als presentator niet zeggen: nou, nou, nou… Zullen we dat eerst checken?”, werpt Castricum tegen.

“Ik begrijp dat helemaal”, reageert Vlam. “Maar het publiek begrijpt dat gewoon niet. Die denkt: jij hebt die fout gemaakt. Je bent dan gewoon een deel van je geloofwaardigheid kwijt. Ik zeg niet dat ze voor altijd weg moet blijven uit de wereld van televisie, maar ik vind het wel normaal om haar even op non-actief te zetten.”