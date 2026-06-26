is ondanks de groepswinst op het WK kritisch op het spel van het Nederlands elftal tegen Tunesië. De aanvoerder noemt de fase voor de rust 'ondermaats' en vindt ook dat Oranje nog te kwetsbaar is bij standaardsituaties.

Door een eigen doelpunt van Ellyes Shkiri en een goal van Brian Brobbey - zijn derde van dit WK alweer - stond Oranje in Kansas City al na zeven minuten met 0-2 voor tegen het nog puntloze Tunesië. Veel kijkers pakten het telraam er vast bij, maar Nederland werd na de tweede treffer nauwelijks nog gevaarlijk voor het doel, waardoor er in de eerste helft niet meer gescoord werd.

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"Grote fases van de wedstrijd waren heel goed", zegt Van Dijk in een eerste reactie voor de camera's van de NOS. "We werden alleen slordig aan het einde van de eerste helft en misschien ook aan het begin van de tweede helft", analyseert de Liverpool-verdediger. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt door en wil van Van Dijk weten of het 'logisch is' dat er tegen 'zo'n tegenstander' ook mindere fases voorkomen. "We moeten kritisch naar elkaar zijn", reageert Van Dijk. "Vooral het laatste deel van de eerste helft was ondermaats. Maar uiteindelijk win je de wedstrijd overtuigend."

Tien minuten na rust bracht Tunesië de spanning zowaar even terug, toen Hazem Mastouri uit een hoekschop de 1-2 achter Bart Verbruggen kopte. Dat betekende al de tweede tegentreffer uit een standaardsituatie die Oranje dit toernooi moest incasseren, in de eerste poulewedstrijd maakte Japan vlak voor tijd immers ook uit een corner de 2-2. "Het gaat heel snel natuurlijk. Inderdaad, weer uit een spelhervatting. Dat moet beter", zegt Van Dijk, die de beelden zeker terug wil zien. "Ik ga het natuurlijk analyseren. Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik weet wel dat ik weer geblokt werd. Maar het moet beter."

Van Dijk over Marokko

De groepswinst betekent dat Oranje in de zestiende finale stuit op de nummer twee van Groep F: Marokko. Wat vindt Van Dijk van de volgende tegenstander? "Ik verwacht een geweldig team met heel veel kwaliteiten, ook voetballende kwaliteiten. Ze zijn ook kwetsbaar en dat moeten we proberen te bestrijden. We hebben een paar dagen om ons daarop voor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Het wordt een mooie wedstrijd om te spelen. Let's go", aldus de aanvoerder.