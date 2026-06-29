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Van Dijk vol lof over Marokkanen en licht meerdere spelers uit

29 juni 2026, 13:08
Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Virgil van Dijk heeft zich op de persconferentie voor Nederland - Marokko lovend uitgelaten over de tegenstander. Oranje speelt in de zestiende finale van het WK tegen de Noord-Afrikanen, wat volgens de aanvoerder een lastige wedstrijd gaat worden.

Nederland eindigde bovenaan in Groep F en speelt zodoende in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur tegen Marokko in Monterrey. “Ik verwacht een heel, heel moeilijke wedstrijd tegen een team met veel kwaliteit”, aldus Van Dijk op de persconferentie daags voor de wedstrijd. De mandekker licht er verschillende individuen van de Atlasleeuwen uit.

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“Het is een team met een van de beste rechtsbacks ter wereld”, begint de Oranje-captain over Achraf Hakimi. “Met een aanvaller die heel goed in vorm is en een geweldig seizoen achter de rug heeft (Ismael Saibari, red.). Een heel ervaren doelman (Yassine Bounou, red.). Een goede manager (Mohamed Ouahbi, red.).” Ook Ayyoub Bouaddi, de achttienjarige middenvelder die indruk maakte in de groepsfase, kan op complimenten van Van Dijk rekenen.

De verdediger denkt dat Oranje goed voorbereid is op de eerste knock-outwedstrijd. “We hebben ze geanalyseerd, we hebben hard getraind en we hebben twee zeer goede sessies gehad. Alles is voorbereid en geregeld. Nu komt het op ons aan en moeten we het laten zien”, is Van Dijk vastberaden. “Het wordt een uitdagende wedstrijd onder uitdagende omstandigheden. Maar ik kijk ernaar uit, dit zijn de wedstrijden waar je deel van wil uitmaken.”

Verdedigende organisatie

In aanloop naar het treffen met Marokko heeft Oranje zich vooral gericht op de verdedigende organisatie en compact staan bij balverlies. “Uiteindelijk doe je dat niet in je eentje. Je organiseert het samen met meerdere spelers. Het gaat om de afstanden, de compactheid van het team”, aldus Van Dijk. “Ik ben daar natuurlijk niet de enige in, maar ik voel me daar zeker verantwoordelijk voor. Zoals ik al zei: de afgelopen twee dagen hebben we daar heel hard op getraind. We hebben beelden gezien en het is duidelijk dat de bondscoach ook zegt dat als we tegen betere landen en betere teams gaan spelen – en dat is morgen zeker het geval – het veel beter moet. Na de trainingen van de afgelopen twee dagen heb ik het gevoel dat het ook zeker beter zal zijn.”

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Nederland - Marokko

03:00
Wordt gespeeld op 30 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
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3
-10
0

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